Top.Mail.Ru
Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 1
Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 2
Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 3
Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 4
Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
4 SL 1.6, 2, 2.5, 3 PH 00, 0
  • Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 1
  • Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 2
  • Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 3
  • Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 4
  • Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6)
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
4 SL 1.6, 2, 2.5, 3 PH 00, 0
Упаковка
пластиковый бокс
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5, SL2, PH0, SL3, PH000, PH00, SL1.6
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
190

Описание товара Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6)

Набор отверток для точных работ, 6 шт Зубр TX-6 25658-H6_z01 представлен в оптимальной комплектации. Широко используется при работе с электроникой. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные трехкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
4 SL 1.6, 2, 2.5, 3 PH 00, 0
Упаковка
пластиковый бокс
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2.5, SL2, PH0, SL3, PH000, PH00, SL1.6
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток для точных работ, 6 шт Зубр TX-6 25658-H6_z01 представлен в оптимальной комплектации. Широко используется при работе с электроникой. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные трехкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток для точных работ ЗУБР TX-6, 6 шт, Профессионал (25658-H6) - этот товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...