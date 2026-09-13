Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 12/512Gb Mocha Brown
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro + 5G RU 12/512Gb Mocha Brown
Представляем вашему вниманию новый смартфон от Xiaomi, который впечатляет своим элегантным коричневым корпусом и передовыми техническими характеристиками. Этот стильный гаджет выполнен из качественного пластика и оснащен влагозащищенным корпусом с классом защиты IP68/IP69K, что обеспечивает надежную защиту от воды и пыли в самых экстремальных условиях. Смартфон обладает большим 6,83-дюймовым экраном с высоким разрешением 2772x1280 пикселей, обеспечивая четкое и яркое изображение. Частота обновления экрана в 120 Гц гарантирует плавность во время игр и просмотра видео. В сердце устройства — мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2700 МГц, который обеспечивает отличную производительность и энергосберегающий режим. Под управлением операционной системы Android и с 12 Гб оперативной памяти, устройство демонстрирует высокую скорость работы даже при выполнении многозадачных операций. Для хранения больших объемов данных предусмотрено 512 Гб встроенной памяти, что позволяет сохранять множество приложений, фотографий и видео без необходимости в дополнительной карте памяти. Смартфон поддерживает работу с двумя nano-SIM-картами, что делает его идеальным решением для пользователей, нуждающихся в комбинировании личных и рабочих контактов. Этот смартфон от Xiaomi — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, мощности и функциональности.
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Теги товара: 512 GB, 12 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Две SIM-карты
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Теги товара: 512 GB, 12 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Две SIM-карты
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