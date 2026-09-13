Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple
Смартфоны Xiaomi продолжают удивлять пользователей своим сочетанием инновационных технологий и привлекательного дизайна. Один из таких выдающихся примеров — смартфон от Xiaomi в роскошном фиолетовом цвете. Этот гаджет обладает элегантным корпусом, выполненным из качественных материалов, включая пластик и стекло, что обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и надежность в использовании. Устройство оснащено влагозащищенным корпусом с классом защиты IP65, что обеспечивает надежную защиту от пыли и воздействия воды. Это делает его идеальным выбором для активных пользователей, которые хотят быть уверены в сохранности своего устройства в любых условиях. Экран диагональю 6,77 дюйма с разрешением 2392x1080 пикселей гарантирует яркие и четкие изображения, а высокая частота обновления 120 Гц делает прокрутку и анимацию более гладкими и приятными для глаз. Производительность смартфона поддерживается мощным процессором MediaTek Helio G200 Ultra с восьмиядерной архитектурой и тактовой частотой 2200 МГц, что обеспечивает быструю и плавную работу даже в многозадачном режиме. Операционная система Android дополнена интерфейсом от Xiaomi, обеспечивающим удобство и функциональность в использовании. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, что позволяет без труда запускать и переключаться между приложениями, а встроенная память на 256 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения приложений, мультимедийных файлов и документов. При необходимости объем памяти можно расширить с помощью слота для карты памяти. Поддержка двух SIM-карт позволяет пользователям использовать сразу два номера, что особенно удобно для тех, кто совмещает личные и рабочие звонки. Этот смартфон от Xiaomi сочетает в себе все современные технологии и удобства, предлагая пользователям превосходный опыт использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Silver
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Silver
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G RU 8/256Gb Mist Purple