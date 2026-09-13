Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x31.6см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
14.9
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill с объемом 20 литров, выполненная в дизайне Compact, сохраняющем свободное место на вашей кухне, с панелью управления в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме!
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x31.6см
Страна производитель
Китай
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill с объемом 20 литров, выполненная в дизайне Compact, сохраняющем свободное место на вашей кухне, с панелью управления в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме!
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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