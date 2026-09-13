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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719224
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x31.6см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
14.9

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill с объемом 20 литров, выполненная в дизайне Compact, сохраняющем свободное место на вашей кухне, с панелью управления в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме!

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill 20л. 700Вт, черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x31.6см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact Grill с объемом 20 литров, выполненная в дизайне Compact, сохраняющем свободное место на вашей кухне, с панелью управления в черном цвете, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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