Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 IX 25л. 900Вт серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719200
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
20.5
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 IX 25л. 900Вт серебристый
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 IX 25л. 900Вт серебристый
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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 IX 25л. 900Вт серебристый
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2544 IX 25л. 900Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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