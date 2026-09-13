Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с конвекцией обладает фантастическим объемом 34 литра, выполнена в черном цвете в дизайне Black Edition, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме! Серия PREMIUM создана Weissgauff, чтобы удовлетворить самые взыскательные запросы наших наиболее требовательных клиентов. Бесспорно высшее качество, расширенная функциональность и богатая комплектация, улучшенные показатели и доведенный до совершенства дизайн – все это вы найдете в моделях данной серии, воплощающих самые смелые мечты в реальность. Прикоснитесь к поистине легендарному уровню исполнения бытовой техники Weissgauff с моделями PREMIUM! Объем 34 литра это поистине фантастическая вместительность для встраиваемой микроволновой печи, которая дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи Поворотный стол диаметром 345 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход Конвекция сделает разогрев и приготовление блюд ещё эффективнее, обеспечивая интенсивное нагнетание и циркуляцию горячего воздуха в камере микроволновой печи! Камера из нержавеющей стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений Автоменю на 10 программ открывает по-настоящему богатые возможности по настройке вашей микроволновой печи под требуемые особенности продуктов. Быстрый старт Jet Start – это быстрый и эффективный запуск для подогрева ваших завтраков, обедов и ужинов. Работает он довольно просто и понятно: СВЧ в данном режиме всего за одно нажатие включается на полную мощность, и разогрев еды проходит наиболее интенсивно. Встроенный гриль - позволит готовить вам аппетитное мясо, рыбу или овощи, поджаренные до хрустящей корочки! Комбинированные режимы - при которых микроволны и гриль работают вместе, дополняя друг друга, открывают еще больше возможностей по приготовлению в данном устройстве! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Блокировка от детей, благодаря которой вы всегда сможете избежать ненужных нажатий на элементы управления, например, во время уборки микроволновой печи или, чтобы предотвратить её незапланированное включение детьми. Сенсорный блок управления это настоящая гордость Weissgauff, ведь он не только является интуитивно понятным, но и великолепно реагирует на прикосновения с первого нажатия даже в том случае, если ваши руки влажные или прохладные Удобный цифровой дисплей с крупной индикацией позволит сделать процесс взаимодействия с микроволновой печью еще более комфортным и простым Дизайн, выполненный в закаленном стекле, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!