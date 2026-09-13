Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719180
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Характеристики
Бренд
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x31.6см
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
13.6
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x31.6см
Страна производитель
Республика Корея
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.02 20л. 700Вт нержавеющая сталь/черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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