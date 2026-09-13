Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719179
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Характеристики
Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x39x31.3 см
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
14.5
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость
Встраиваемая микроволновая печь LEX BIMO 20.04 IV гармонично интегрируется в окружающую обстановку, не занимая горизонтальные плоскости. Наличие функции гриля с мощностью 800 Вт понравится тем, кто любит многофункциональность, разнообразие, но предпочитает жарить, запекать без добавления масла. Устройство имеет стандартные размеры встраивания, механическое управление, оснащено таймером, дисплеем, звуковым сигналом. LEX BIMO 20.04 IV укомплектована стеклянной тарелкой и решеткой для гриля. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, окрашенной в цвет слоновой кости.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
бежевый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x39x31.3 см
Страна производитель
Республика Корея
Встраиваемая микроволновая печь LEX BIMO 20.04 IV гармонично интегрируется в окружающую обстановку, не занимая горизонтальные плоскости. Наличие функции гриля с мощностью 800 Вт понравится тем, кто любит многофункциональность, разнообразие, но предпочитает жарить, запекать без добавления масла. Устройство имеет стандартные размеры встраивания, механическое управление, оснащено таймером, дисплеем, звуковым сигналом. LEX BIMO 20.04 IV укомплектована стеклянной тарелкой и решеткой для гриля. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, окрашенной в цвет слоновой кости.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.04 IV 20л. 700Вт слоновая кость - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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