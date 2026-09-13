Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERBG 20л. 700Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO.20.5ERBG 20л. 700Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь MAUNFELD JBMO.20.5ERBG в черном исполнении представлена в ретро-стиле. Соответствующий передней панели придают позолоченные ручка и поворотные переключатели, окошко на дверце. Прибор с внутренним объемом 20 л обладает мощностью 700 Вт, работает в комбинированном режиме «микроволны + гриль». Можно использовать печь для размораживания продуктов: соответствующий режим она поддерживает. Внутреннее покрытие камеры MAUNFELD JBMO.20.5ERBG выполнено из нержавеющей стали, дно ? из керамики, что обеспечивает легкость очистки прибора. Благодаря кварцевому грилю печь набирает быстро рабочую мощность, при этом, размеры устройства уменьшены. В режиме «Гриль» можно не только запекать продукты до хрустящей корочки, но и готовить пиццу. Для готовки на гриле используется специальная решетка, через которую стекает сок от продукта. Галогенное освещение позволяет наблюдать за процессом приготовления пищи через окошко на дверце.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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