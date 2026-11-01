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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719173
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x39x32.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х44х41
Вес, кг.
19.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная



Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Развернуть
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x39x32.8см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-620 Grill 20л. 700Вт, черная


Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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