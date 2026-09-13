Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2560 BG 25л. 850Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2560 BG 25л. 850Вт, черная
Микроволновая печь Vitek VBMW 2560 BG — это встраиваемая модель с объемом 25 литров и сенсорным управлением. Внутреннее покрытие камеры выполнено из окрашенного металла, а диаметр поворотного стола составляет 315 мм. Основные функции микроволновой печи включают мощность микроволн 850 Вт и мощность гриля 1200 Вт с кварцевым грилем. Управление осуществляется с помощью 5 ступеней регулировки мощности. Длина кабеля питания составляет 1,2 метра. Размеры для встраивания микроволновой печи — 56x36x55 см, а ее вес — 15,8 кг. Корпус выполнен в черном цвете, а дверца открывается кнопкой с направлением открытия справа налево. Внутреннее освещение и таймер на отключение с максимальным временем 60 минут также входят в список особенностей.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
-
В наличииЦена 13 200 руб.3300 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GIS
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISH
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/...
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG WHITE MW25R35GISW 1150W LG
-
В наличииЦена 21 530 руб.5383 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 XN
-
В наличииЦена 25 080 руб.6270 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGW
-
В наличииЦена 25 710 руб.6428 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGN
-
В наличииЦена 26 590 руб.6648 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 TGB
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Korting KMI 825 RGB
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2560 BG 25л. 850Вт, черная