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Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка

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Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children&#039;s Album, Piano Sonata Op.80, Theme &amp; Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка - фото 1
Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children&#039;s Album, Piano Sonata Op.80, Theme &amp; Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка - фото 2
Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children&#039;s Album, Piano Sonata Op.80, Theme &amp; Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniil Trifonov
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children&#039;s Album, Piano Sonata Op.80, Theme &amp; Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children&#039;s Album, Piano Sonata Op.80, Theme &amp; Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка - фото 2
  • Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children&#039;s Album, Piano Sonata Op.80, Theme &amp; Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719159
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948674749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniil Trifonov
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 6, Th?me original et variations. Theme, No. 6, Th?me original et variations. Var. 1, No. 6, Th?me original et variations. Var. 2, No. 6, Th?me original et variations. Var. 3, No. 6, Th?me original et variations. Var. 4, No. 6, Th?me original et variations. Var. 5, No. 6, Th?me original et variations. Var. 6, No. 6, Th?me original et variations. Var. 7, No. 6, Th?me original et variations. Var. 8, No. 6, Th?me original et variations. Var. 9, No. 6, Th?me original et variations. Var. 10, No. 6
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No. 6, Th?me original et variations. Theme, No. 6, Th?me original et variations. Var. 1, No. 6, Th?me original et variations. Var. 2, No. 6, Th?me original et variations. Var. 3, No. 6, Th?me original et variations. Var. 4, No. 6, Th?me original et variations. Var. 5, No. 6, Th?me original et variations. Var. 6, No. 6, Th?me original et variations. Var. 7, No. 6, Th?me original et variations. Var. 8, No. 6, Th?me original et variations. Var. 9, No. 6, Th?me original et variations. Var. 10, No. 6, Th?me original et variations. Var. 11, No. 6, Th?me original et variations. Var. 12, No. 6, Th?me original et variations. Coda, I. Allegro con fuoco, II. Andante, III. Scherzo. Allegro vivo, IV. Allegro vivo, No. 1, Morning Prayer, No. 2, Winter Morning, No. 3, Playing Hobby-Horses, No. 4, Mama, No. 5, March of the Wooden Soldiers, No. 6, The Sick Doll, No. 7, The Doll's Funeral, No. 8, Waltz, No. 9, The New Doll, No. 10, Mazurka, No. 11, Russian Song, No. 12, The Harmonica Player, No. 13, Kamarinskaya, No. 14, Polka, No. 15, Italian Song, No. 16, Old French Song, No. 17, German Song, No. 18, Neapolitan Song, No. 19, Nanny's Story, No. 20, Baba Yaga 'The Witch', No. 21, Sweet Dreams, No. 22, Lark Song, No. 23, The Organ-Grinder Sings, No. 24, In Church, I. Prologue, II. Dance of Pages, III. Vision, IV. Andante, V. The Silver Fairy, VI. The Pussed Tom-Cat and the White Cat, VII. Gavotte, VIII. The Singing Canary, IX. Little Red Riding Hood and Wolf, X. Adagio, XI. Finale

Отзывы о товаре Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948674749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniil Trifonov
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 6, Th?me original et variations. Theme, No. 6, Th?me original et variations. Var. 1, No. 6, Th?me original et variations. Var. 2, No. 6, Th?me original et variations. Var. 3, No. 6, Th?me original et variations. Var. 4, No. 6, Th?me original et variations. Var. 5, No. 6, Th?me original et variations. Var. 6, No. 6, Th?me original et variations. Var. 7, No. 6, Th?me original et variations. Var. 8, No. 6, Th?me original et variations. Var. 9, No. 6, Th?me original et variations. Var. 10, No. 6
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No. 6, Th?me original et variations. Theme, No. 6, Th?me original et variations. Var. 1, No. 6, Th?me original et variations. Var. 2, No. 6, Th?me original et variations. Var. 3, No. 6, Th?me original et variations. Var. 4, No. 6, Th?me original et variations. Var. 5, No. 6, Th?me original et variations. Var. 6, No. 6, Th?me original et variations. Var. 7, No. 6, Th?me original et variations. Var. 8, No. 6, Th?me original et variations. Var. 9, No. 6, Th?me original et variations. Var. 10, No. 6, Th?me original et variations. Var. 11, No. 6, Th?me original et variations. Var. 12, No. 6, Th?me original et variations. Coda, I. Allegro con fuoco, II. Andante, III. Scherzo. Allegro vivo, IV. Allegro vivo, No. 1, Morning Prayer, No. 2, Winter Morning, No. 3, Playing Hobby-Horses, No. 4, Mama, No. 5, March of the Wooden Soldiers, No. 6, The Sick Doll, No. 7, The Doll's Funeral, No. 8, Waltz, No. 9, The New Doll, No. 10, Mazurka, No. 11, Russian Song, No. 12, The Harmonica Player, No. 13, Kamarinskaya, No. 14, Polka, No. 15, Italian Song, No. 16, Old French Song, No. 17, German Song, No. 18, Neapolitan Song, No. 19, Nanny's Story, No. 20, Baba Yaga 'The Witch', No. 21, Sweet Dreams, No. 22, Lark Song, No. 23, The Organ-Grinder Sings, No. 24, In Church, I. Prologue, II. Dance of Pages, III. Vision, IV. Andante, V. The Silver Fairy, VI. The Pussed Tom-Cat and the White Cat, VII. Gavotte, VIII. The Singing Canary, IX. Little Red Riding Hood and Wolf, X. Adagio, XI. Finale
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Отзывы


Daniil Trifonov - Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Children's Album, Piano Sonata Op.80, Theme & Variations Op.19/6 (0028948674749) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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