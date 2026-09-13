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Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black

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Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
169 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719155
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro 14 с процессором M5 создан для профессионалов, требующих максимальной производительности в компактном корпусе. Ноутбук идеально подходит для работы с видео в 4K, сложных задач в Adobe Creative Suite, разработки приложений и ресурсоемких проектов. Благодаря высокой энергоэффективности чипа M5, этот макбук отлично справляется как со стационарной работой в офисе или студии, так и с мобильными задачами.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор Apple M5 в связке с 10-ядерным графическим блоком обеспечивает впечатляющую производительность в профессиональных приложениях. Архитектура ARM позволяет эффективно обрабатывать как повседневные задачи, так и ресурсоемкие операции вроде рендеринга видео или компиляции кода. Нейронный движок ускоряет задачи машинного обучения и обработку фото с использованием искусственного интеллекта.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей отличается высокой яркостью, расширенным цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Экран обеспечивает профессиональную точность цветопередачи для работы с фото и видео, а высокое разрешение гарантирует четкость текста и графики. Технология mini-LED позволяет достичь глубокого черного цвета и высокой контрастности.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти работают значительно быстрее традиционной RAM благодаря тесной интеграции с чипом M5. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, унифицированная архитектура памяти компенсирует это высокой эффективностью работы.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус в цвете Space Black сочетает премиальный внешний вид с высокой прочностью. Продвинутая система активного охлаждения эффективно отводит тепло даже при максимальной нагрузке, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M5 и емкой батарее, ноутбук способен проработать до 18 часов при обычном использовании и около 12 часов при интенсивных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Встроенная 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках. Шестиполосная акустическая система с поддержкой пространственного звука и студийные микрофоны дополняют профессиональный функционал.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать высокую стоимость и отсутствие возможности последующего апгрейда компонентов. Для работы с Windows-приложениями потребуется использовать виртуальные машины или эмуляторы. Размер накопителя в 512 ГБ может потребовать использования внешних дисков при работе с большими медиафайлами. Однако для профессионалов, работающих с macOS и требующих максимальной производительности в мобильном формате, этот MacBook Pro станет идеальным выбором.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro 14 с процессором M5 создан для профессионалов, требующих максимальной производительности в компактном корпусе. Ноутбук идеально подходит для работы с видео в 4K, сложных задач в Adobe Creative Suite, разработки приложений и ресурсоемких проектов. Благодаря высокой энергоэффективности чипа M5, этот макбук отлично справляется как со стационарной работой в офисе или студии, так и с мобильными задачами.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор Apple M5 в связке с 10-ядерным графическим блоком обеспечивает впечатляющую производительность в профессиональных приложениях. Архитектура ARM позволяет эффективно обрабатывать как повседневные задачи, так и ресурсоемкие операции вроде рендеринга видео или компиляции кода. Нейронный движок ускоряет задачи машинного обучения и обработку фото с использованием искусственного интеллекта.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей отличается высокой яркостью, расширенным цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Экран обеспечивает профессиональную точность цветопередачи для работы с фото и видео, а высокое разрешение гарантирует четкость текста и графики. Технология mini-LED позволяет достичь глубокого черного цвета и высокой контрастности.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти работают значительно быстрее традиционной RAM благодаря тесной интеграции с чипом M5. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, унифицированная архитектура памяти компенсирует это высокой эффективностью работы.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус в цвете Space Black сочетает премиальный внешний вид с высокой прочностью. Продвинутая система активного охлаждения эффективно отводит тепло даже при максимальной нагрузке, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M5 и емкой батарее, ноутбук способен проработать до 18 часов при обычном использовании и около 12 часов при интенсивных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Встроенная 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках. Шестиполосная акустическая система с поддержкой пространственного звука и студийные микрофоны дополняют профессиональный функционал.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать высокую стоимость и отсутствие возможности последующего апгрейда компонентов. Для работы с Windows-приложениями потребуется использовать виртуальные машины или эмуляторы. Размер накопителя в 512 ГБ может потребовать использования внешних дисков при работе с большими медиафайлами. Однако для профессионалов, работающих с macOS и требующих максимальной производительности в мобильном формате, этот MacBook Pro станет идеальным выбором.

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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro14 M5 10-core CPU, 10-core GPU/16GB/512GB SSD Space Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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