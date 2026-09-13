Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max
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Характеристики
Количество температурных режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400 имп/мин
Давление струи, кПа
10-759 кПа
Насадок в комплекте
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719105
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Характеристики
Бренд
Высота, см
27.1
Питание от батареек или аккумулятора
да
Количество температурных режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400 имп/мин
Давление струи, кПа
10-759 кПа
Насадок в комплекте
2
Ширина, см
17.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х15
Вес, кг.
1.3
Описание товара Ирригатор для полости рта стационарный GARLYN Stream Duo Max
GARLYN Stream Duo Max объединяет в себе мощный ирригатор и звуковую щётку, обеспечивая полный комплекс ухода за зубами и дёснами в домашних условиях. 10 насадок для разных целей, широкий диапазон давления воды, пять режимов чистки щётки и датчик нажима гарантируют профессиональный результат и комфорт каждый день. 2в1 – стационарный ирригатор и звуковая зубная щётка До 40 000 движений в минуту для профессиональной чистки зубов 10 насадок в комплекте для любых задач ухода за полостью рта До 20 дней автономной работы без подзарядки – можно брать в отпуск
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Бренд
Высота, см
27.1
Питание от батареек или аккумулятора
да
Количество температурных режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400 имп/мин
Давление струи, кПа
10-759 кПа
Насадок в комплекте
2
Ширина, см
17.2
Страна производитель
Китай
GARLYN Stream Duo Max объединяет в себе мощный ирригатор и звуковую щётку, обеспечивая полный комплекс ухода за зубами и дёснами в домашних условиях. 10 насадок для разных целей, широкий диапазон давления воды, пять режимов чистки щётки и датчик нажима гарантируют профессиональный результат и комфорт каждый день. 2в1 – стационарный ирригатор и звуковая зубная щётка До 40 000 движений в минуту для профессиональной чистки зубов 10 насадок в комплекте для любых задач ухода за полостью рта До 20 дней автономной работы без подзарядки – можно брать в отпуск
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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