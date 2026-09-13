Ирригатор для полости рта портативный GARLYN Stream Mini
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество температурных режимов
4
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400 имп/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719103
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Характеристики
Бренд
Высота, см
130
Питание от батареек или аккумулятора
да
Комплектация
Ирригатор, Струйная насадка 2 шт, Пародонтологическая насадка, Ортодонтическая насадка, Насадка-ложка для чистки языка, Кабель USB Type-C, Чехол для хранения насадок
Количество температурных режимов
4
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400 имп/мин
Ширина, см
44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х7
Вес, г.
500
Описание товара Ирригатор для полости рта портативный GARLYN Stream Mini
Портативный ирригатор обеспечивает профессиональный уход за полостью рта в любых условиях. Четыре режима работы, 13 уровней давления и функция памяти позволяют подобрать оптимальные настройки для ежедневной гигиены, а компактный корпус, влагозащита и набор насадок делают его удобным помощником дома и в поездках. До 30 дней автономной работы без подзарядки 5 насадок для разных задач + дорожный чехол в комплекте Частота пульсации 1400 имп/мин для глубокой и эффективной очистки
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Высота, см
130
Питание от батареек или аккумулятора
да
Комплектация
Ирригатор, Струйная насадка 2 шт, Пародонтологическая насадка, Ортодонтическая насадка, Насадка-ложка для чистки языка, Кабель USB Type-C, Чехол для хранения насадок
Количество температурных режимов
4
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400 имп/мин
Ширина, см
44
Страна производитель
Китай
Портативный ирригатор обеспечивает профессиональный уход за полостью рта в любых условиях. Четыре режима работы, 13 уровней давления и функция памяти позволяют подобрать оптимальные настройки для ежедневной гигиены, а компактный корпус, влагозащита и набор насадок делают его удобным помощником дома и в поездках. До 30 дней автономной работы без подзарядки 5 насадок для разных задач + дорожный чехол в комплекте Частота пульсации 1400 имп/мин для глубокой и эффективной очистки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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