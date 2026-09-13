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SSD Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G)

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Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 1
Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 2
Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 3
Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 4
Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
  • Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 1
  • Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 2
  • Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 3
  • Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 4
  • Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719092
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х22х20
Вес, кг.
2.3

Описание товара Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G)

**Твердотельный накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E** Твердотельный NVMe-накопитель SSD от компании Gigabyte — это надёжное и эффективное решение для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, а также имеет большой объём памяти в 500 ГБ. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI Express 4.0x4. * Поддержка NVMe 1.4. * Скорость чтения: до 3600 МБ/с. * Скорость записи: до 3000 МБ/с. * Наработка на отказ (MTBF): 1,5 млн часов. * Тип памяти: 3D NAND TLC. * Ресурс TBW: 300 ТБ. Этот накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, где требуется высокая производительность и надёжность. Благодаря поддержке NVMe 1.4 и интерфейсу PCI Express 4.0x4, он обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также быструю передачу данных. Надёжность накопителя подтверждается его MTBF в 1,5 миллиона часов и использованием 3D NAND памяти. Это гарантирует долгий срок службы и стабильную работу устройства.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E** Твердотельный NVMe-накопитель SSD от компании Gigabyte — это надёжное и эффективное решение для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, а также имеет большой объём памяти в 500 ГБ. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: M.2 2280. * Интерфейс: PCI Express 4.0x4. * Поддержка NVMe 1.4. * Скорость чтения: до 3600 МБ/с. * Скорость записи: до 3000 МБ/с. * Наработка на отказ (MTBF): 1,5 млн часов. * Тип памяти: 3D NAND TLC. * Ресурс TBW: 300 ТБ. Этот накопитель идеально подходит для использования в компьютерах и ноутбуках, где требуется высокая производительность и надёжность. Благодаря поддержке NVMe 1.4 и интерфейсу PCI Express 4.0x4, он обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также быструю передачу данных. Надёжность накопителя подтверждается его MTBF в 1,5 миллиона часов и использованием 3D NAND памяти. Это гарантирует долгий срок службы и стабильную работу устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 500GB Gen4 4000E (G440E500G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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