Top.Mail.Ru
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719046
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х39
Вес, кг.
12.6

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD)

**Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * 16 ГБ видеопамяти типа GDDR7 обеспечивают быструю и эффективную работу. * Разрядность шины видеопамяти — 128 бит. * Максимальное разрешение — 7680x4320, что позволяет наслаждаться детализированным изображением. * Поддержка подключения до четырёх мониторов через 3 разъёма DisplayPort и 1 разъём HDMI. * Активное охлаждение с тремя вентиляторами для эффективного отвода тепла. * Заводской разгон (Overclocking) для повышения производительности. **Преимущества:** * Игровая видеокарта с высокой производительностью, идеально подходит для современных игр и требовательных приложений. * Длина видеокарты (PCB) — 281 мм, что делает её совместимой с большинством корпусов. * Внутреннее расположение и два занимаемых слота обеспечивают удобство установки. * Разъёмы дополнительного питания 8pin гарантируют стабильное энергоснабжение. Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество изображения.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность. **Основные характеристики:** * 16 ГБ видеопамяти типа GDDR7 обеспечивают быструю и эффективную работу. * Разрядность шины видеопамяти — 128 бит. * Максимальное разрешение — 7680x4320, что позволяет наслаждаться детализированным изображением. * Поддержка подключения до четырёх мониторов через 3 разъёма DisplayPort и 1 разъём HDMI. * Активное охлаждение с тремя вентиляторами для эффективного отвода тепла. * Заводской разгон (Overclocking) для повышения производительности. **Преимущества:** * Игровая видеокарта с высокой производительностью, идеально подходит для современных игр и требовательных приложений. * Длина видеокарты (PCB) — 281 мм, что делает её совместимой с большинством корпусов. * Внутреннее расположение и два занимаемых слота обеспечивают удобство установки. * Разъёмы дополнительного питания 8pin гарантируют стабильное энергоснабжение. Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti EAGLE MAX OC 16GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...