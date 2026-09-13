Top.Mail.Ru
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 1
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 2
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 3
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 4
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 5
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 6
Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2570
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 1
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 2
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 3
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 4
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 5
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 6
  • Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719035
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2570
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
297
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х26
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01)

Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - видеокарта линейки Predator с акцентом на высокую игровую производительность и фирменные функции, рассчитанная на требовательные сборки для 1440p/4K и параллельные творческие задачи.

Для кого и под какие задачи

Predator BiFrost чаще выбирают энтузиасты, которым важны не только FPS, но и "премиальность" исполнения: качественная элементная база, продуманная конструкция и фирменные утилиты. Это хороший вариант для мощного домашнего ПК, где одновременно запускаются игра, запись/стрим и тяжёлый браузер, либо для фриланс-станции с задачами по видео и графике. Если система собирается "впритык" по бюджету, иногда разумнее взять более простую версию и вложиться в монитор или SSD - так прирост в опыте будет заметнее.

Производительность и память

По данным Acer, здесь используется 16 ГБ GDDR6, а также заявлен Boost Clock до 3100 МГц и общая мощность платы 340 Вт, что прямо намекает на высокий класс и соответствующие требования к питанию. Такой объём VRAM полезен в играх с высоким качеством текстур и в проектах, где одновременно держатся несколько тяжёлых приложений. При желании выжать максимум важно ориентироваться не на "разгон любой ценой", а на температурный режим и стабильность под длительной нагрузкой.

Подключения, питание и охлаждение

В спецификациях указывается набор 1? HDMI 2.1 и 3? DisplayPort 2.1, а также интерфейс PCIe 5.0, что удобно для современных дисплеев и запасно по совместимости с новыми платформами. Конструкция с акцентом на охлаждение и металлическую заднюю пластину помогает держать карту стабильной в длительных игровых сессиях, но при плохом airflow шум неизбежно вырастет. Для такой видеокарты имеет смысл заранее продумать корпус, размещение вентиляторов и чистоту воздушных фильтров, иначе потенциал упрётся в температуру.

Важные нюансы перед покупкой

340 Вт - это зона, где ошибки в подборе БП, кабелей и вентиляции быстро превращаются в троттлинг или нестабильность, поэтому лучше закладывать запас и по мощности, и по качеству компонентов. Если планируется 4K и высокий герц, стоит оценить не только видеокарту, но и "всю цепочку": процессор, скорость памяти, качество HDMI/DP-кабеля и возможности монитора. И отдельно про ответственность: никакая топовая видеокарта не делает систему "надёжной" автоматически - важные файлы и проекты должны жить с резервной копией, а не только на одном ПК.

Отзывы о товаре Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2570
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
297
Страна производитель
Китай
Описание

Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - видеокарта линейки Predator с акцентом на высокую игровую производительность и фирменные функции, рассчитанная на требовательные сборки для 1440p/4K и параллельные творческие задачи.

Для кого и под какие задачи

Predator BiFrost чаще выбирают энтузиасты, которым важны не только FPS, но и "премиальность" исполнения: качественная элементная база, продуманная конструкция и фирменные утилиты. Это хороший вариант для мощного домашнего ПК, где одновременно запускаются игра, запись/стрим и тяжёлый браузер, либо для фриланс-станции с задачами по видео и графике. Если система собирается "впритык" по бюджету, иногда разумнее взять более простую версию и вложиться в монитор или SSD - так прирост в опыте будет заметнее.

Производительность и память

По данным Acer, здесь используется 16 ГБ GDDR6, а также заявлен Boost Clock до 3100 МГц и общая мощность платы 340 Вт, что прямо намекает на высокий класс и соответствующие требования к питанию. Такой объём VRAM полезен в играх с высоким качеством текстур и в проектах, где одновременно держатся несколько тяжёлых приложений. При желании выжать максимум важно ориентироваться не на "разгон любой ценой", а на температурный режим и стабильность под длительной нагрузкой.

Подключения, питание и охлаждение

В спецификациях указывается набор 1? HDMI 2.1 и 3? DisplayPort 2.1, а также интерфейс PCIe 5.0, что удобно для современных дисплеев и запасно по совместимости с новыми платформами. Конструкция с акцентом на охлаждение и металлическую заднюю пластину помогает держать карту стабильной в длительных игровых сессиях, но при плохом airflow шум неизбежно вырастет. Для такой видеокарты имеет смысл заранее продумать корпус, размещение вентиляторов и чистоту воздушных фильтров, иначе потенциал упрётся в температуру.

Важные нюансы перед покупкой

340 Вт - это зона, где ошибки в подборе БП, кабелей и вентиляции быстро превращаются в троттлинг или нестабильность, поэтому лучше закладывать запас и по мощности, и по качеству компонентов. Если планируется 4K и высокий герц, стоит оценить не только видеокарту, но и "всю цепочку": процессор, скорость памяти, качество HDMI/DP-кабеля и возможности монитора. И отдельно про ответственность: никакая топовая видеокарта не делает систему "надёжной" автоматически - важные файлы и проекты должны жить с резервной копией, а не только на одном ПК.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Acer RX9070XT PREDATOR BIFROST OC 16GB GDDR6 (DP.Z4FWW.P01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...