Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Acer B580 NITRO OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01)
Видеокарта Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - дискретный графический адаптер для домашнего ПК и универсальных e-commerce сборок, где важны уверенная игра в 1440p и аппаратное ускорение задач с ИИ без ухода в "топовый" ценовой сегмент.
Для кого и под какие задачи
Эта модель хорошо подходит геймерам, которые играют в современных тайтлах в 1440p и хотят использовать апскейлинг Intel XeSS там, где он поддерживается. Также карта уместна для домашнего монтажа, работы с фото и несложных 3D-сцен, где важнее стабильность драйверов и предсказуемая производительность, чем максимальные цифры в синтетике. Если основной сценарий - киберспорт с очень высокими герцами и минимальными задержками, стоит заранее проверить связку "игра + драйвер + монитор", потому что поведение может отличаться от привычных решений NVIDIA/AMD.
Производительность и память
У Acer Nitro Arc B580 OC установлен 12 ГБ видеопамяти GDDR6, что обычно комфортнее в играх с "тяжёлыми" текстурами и в рабочих проектах, чем младшие 8-гигабайтные варианты. В практических сценариях это помогает меньше упираться в VRAM при 1440p, особенно если параллельно открыт браузер, Discord и софт для записи/стрима. Максимальное поддерживаемое разрешение у модели заявляется как 7680?4320@60 Гц, но реальный комфорт в 8K зависит от конкретной игры и настроек рендера.
Подключения, питание и охлаждение
У версии DP.Z4BWW.P01 обычно встречается набор видеовыходов с HDMI и тремя DisplayPort, что удобно для связок из двух-трёх мониторов и для будущего апгрейда рабочего места. По питанию лучше закладывать запас по блоку питания и качеству линии 12V, особенно если в системе стоит прожорливый процессор и несколько накопителей. Конструктив и шум напрямую зависят от корпуса и вентиляции: при плотной сборке карта может держать температуры выше и чаще раскручивать вентиляторы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит проверить габариты видеокарты и доступное место под кабель питания, чтобы не получить ситуацию "упёрлась в корзину/радиатор СЖО". Для долгой жизни системы важнее не "магический разгон", а стабильное питание и чистый airflow: перегрев и пыль быстрее убивают комфорт, чем разница в нескольких процентах FPS. И отдельно: даже если ПК используется для работы с данными, видеокарта не заменяет резервное копирование - важные проекты лучше хранить с бэкапом на отдельном диске или NAS.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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Видеокарта Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB GDDR6 (DP.Z4BWW.P01) - дискретный графический адаптер для домашнего ПК и универсальных e-commerce сборок, где важны уверенная игра в 1440p и аппаратное ускорение задач с ИИ без ухода в "топовый" ценовой сегмент.
Для кого и под какие задачи
Эта модель хорошо подходит геймерам, которые играют в современных тайтлах в 1440p и хотят использовать апскейлинг Intel XeSS там, где он поддерживается. Также карта уместна для домашнего монтажа, работы с фото и несложных 3D-сцен, где важнее стабильность драйверов и предсказуемая производительность, чем максимальные цифры в синтетике. Если основной сценарий - киберспорт с очень высокими герцами и минимальными задержками, стоит заранее проверить связку "игра + драйвер + монитор", потому что поведение может отличаться от привычных решений NVIDIA/AMD.
Производительность и память
У Acer Nitro Arc B580 OC установлен 12 ГБ видеопамяти GDDR6, что обычно комфортнее в играх с "тяжёлыми" текстурами и в рабочих проектах, чем младшие 8-гигабайтные варианты. В практических сценариях это помогает меньше упираться в VRAM при 1440p, особенно если параллельно открыт браузер, Discord и софт для записи/стрима. Максимальное поддерживаемое разрешение у модели заявляется как 7680?4320@60 Гц, но реальный комфорт в 8K зависит от конкретной игры и настроек рендера.
Подключения, питание и охлаждение
У версии DP.Z4BWW.P01 обычно встречается набор видеовыходов с HDMI и тремя DisplayPort, что удобно для связок из двух-трёх мониторов и для будущего апгрейда рабочего места. По питанию лучше закладывать запас по блоку питания и качеству линии 12V, особенно если в системе стоит прожорливый процессор и несколько накопителей. Конструктив и шум напрямую зависят от корпуса и вентиляции: при плотной сборке карта может держать температуры выше и чаще раскручивать вентиляторы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит проверить габариты видеокарты и доступное место под кабель питания, чтобы не получить ситуацию "упёрлась в корзину/радиатор СЖО". Для долгой жизни системы важнее не "магический разгон", а стабильное питание и чистый airflow: перегрев и пыль быстрее убивают комфорт, чем разница в нескольких процентах FPS. И отдельно: даже если ПК используется для работы с данными, видеокарта не заменяет резервное копирование - важные проекты лучше хранить с бэкапом на отдельном диске или NAS.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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