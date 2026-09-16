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Флешка Netac US5 NT03US5C-001T-32TA USB3.2 1TB black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac US5 NT03US5C-001T-32TA USB3.2 1TB black

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 440 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Netac US5 NT03US5C-001T-32TA USB3.2 1TB black
9 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
190

Описание товара Флешка Netac US5 NT03US5C-001T-32TA USB3.2 1TB black

Флешка Netac US5 NT03US5C-001T-32TA USB3.2 1TB black

Отзывы о товаре Флешка Netac US5 NT03US5C-001T-32TA USB3.2 1TB black




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Описание
Флешка Netac US5 NT03US5C-001T-32TA USB3.2 1TB black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac US5 NT03US5C-001T-32TA USB3.2 1TB black – стоимость товара 9440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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