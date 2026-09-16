Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб.
В наличии
Код товара: 719003
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 280 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB
Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 160 руб.1290 руб. в СплитКарта памяти SDXC 256GB SanDisk Extreme UHS-I Class 3 (U3) V30 1...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитКарта памяти micro SDXC 256Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V3...
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитКарта Памяти CF 64Gb Transcend 800X (120/40 Mb/s)
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитКарта памяти Netac microSDHC P500 Pro 256GB (NT02P500PRO-256G-R)...
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитКарта памяти Transcend 256Gb TS256GJDL130
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитКарта памяти Kingston microSDHC 8Gb Class10 Kingston (SDCIT2/8GB...
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 128GB (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 7 430 руб.1858 руб. в СплитКарта Памяти CF 128Gb Sandisk Extreme (120/85 Mb/s)
-
В наличииЦена 7 610 руб.1903 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 512Gb Class 10 UHS-I + ADP
-
В наличииЦена 8 180 руб.2045 руб. в СплитКарта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB ...
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 512Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70...
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
85
Страна производитель
Китай
Карты памяти Canvas Select Plus SD компании Kingston обеспечивают высочайшую производительность, скорость и надежность для требовательных нагрузок, таких как передача и доработка фотографий высокого разрешения и съемка и редактирование видео с разрешением Full HD.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Kingston Canvas Select Plus SDXC UHS-I U3 256 ГБ SDS3/256GB