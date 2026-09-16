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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB

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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB - фото 1
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
  • Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB - фото 1
  • Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB
8 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB

Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] соответствует классам скорости A1, UHS Class 3 и Video Class 30. Изделие предназначено для смартфонов, фотокамер и других устройств. Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до 85 °C. Максимальная скорость чтения равна 150 МБ/с. В комплекте есть адаптер.

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] соответствует классам скорости A1, UHS Class 3 и Video Class 30. Изделие предназначено для смартфонов, фотокамер и других устройств. Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до 85 °C. Максимальная скорость чтения равна 150 МБ/с. В комплекте есть адаптер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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