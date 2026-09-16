Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб.
В наличии
Код товара: 719001
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 180 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х1
Вес, г.
15
Описание товара Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB
Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] соответствует классам скорости A1, UHS Class 3 и Video Class 30. Изделие предназначено для смартфонов, фотокамер и других устройств. Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до 85 °C. Максимальная скорость чтения равна 150 МБ/с. В комплекте есть адаптер.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитКарта памяти SmartBuy micro SDXC 512Gb Pro UHS-I U3 + ADP (90/70...
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитКарта памяти A-Data Micro SDXC 256GB (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1)
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитКарта памяти Samsung 512GB EVO PLUS (2024) U3, V30, A2 + adapter...
-
В наличииЦена 11 140 руб.2785 руб. в СплитКарта памяти Sandisk Extreme Plus microSDXC 256GB (SDSQXBZ-256G-...
-
В наличииЦена 23 390 руб.5848 руб. в СплитКарта памяти 256Gb Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II U3 V90...
-
В наличииЦена 30 550 руб.7638 руб. в СплитКарта Памяти CF 32Gb Transcend 1000X (160/120 Mb/s)
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
150
Скорость записи
150
Страна производитель
Китай
Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] соответствует классам скорости A1, UHS Class 3 и Video Class 30. Изделие предназначено для смартфонов, фотокамер и других устройств. Карта памяти Kingston microSDXC 512 ГБ [SDCS3/512GB] рассчитана на эксплуатацию при температуре от -40 до 85 °C. Максимальная скорость чтения равна 150 МБ/с. В комплекте есть адаптер.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC
Теги товара: microSD, class 10, для смартфона, для фотоаппарата
Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC SSDCS3/512GB 512GB