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SSD Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2)

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Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2) - фото 1
Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2) - фото 2
Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
440
  • Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718987
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
440
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
25

Описание товара Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2)

SSD накопители Crucial — это высокопроизводительные устройства, обеспечивающие надежное хранение данных и отличную производительность. Данный SSD предлагает емкость 2048 Гб, что позволяет хранить большие объемы данных, будь то игры, медиафайлы или программы. Благодаря формату M.2 2230 и интерфейсу подключения PCIe 4.0 x4, этот накопитель обеспечивает супервысокую скорость чтения до 7100 МБ/с и скорость записи до 6000 МБ/с. Такие характеристики делают его идеальным выбором для самых требовательных пользователей, будь то геймеры или профессионалы, работающие с большими объемами данных. В накопителе используется флэш-память типа TLC, что обеспечивает надежное и долговечное использование. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 440 Тб, гарантируя долговечность и стабильность работы устройства. Отсутствие DRAM буфера позволяет сократить стоимость без значительного ущерба для производительности в повседневных задачах. Страна производитель — Китай, что говорит о доступности и проверенном качестве продукта от бренда Crucial. SSD имеет время наработки на отказ в 1 500 000 часов, обеспечивая дополнительную уверенность в надежности вашего хранилища. Этот SSD накопитель станет идеальным решением для тех, кто ищет высокую производительность и надежность в компактном формате M.2.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2230
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
440
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители Crucial — это высокопроизводительные устройства, обеспечивающие надежное хранение данных и отличную производительность. Данный SSD предлагает емкость 2048 Гб, что позволяет хранить большие объемы данных, будь то игры, медиафайлы или программы. Благодаря формату M.2 2230 и интерфейсу подключения PCIe 4.0 x4, этот накопитель обеспечивает супервысокую скорость чтения до 7100 МБ/с и скорость записи до 6000 МБ/с. Такие характеристики делают его идеальным выбором для самых требовательных пользователей, будь то геймеры или профессионалы, работающие с большими объемами данных. В накопителе используется флэш-память типа TLC, что обеспечивает надежное и долговечное использование. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 440 Тб, гарантируя долговечность и стабильность работы устройства. Отсутствие DRAM буфера позволяет сократить стоимость без значительного ущерба для производительности в повседневных задачах. Страна производитель — Китай, что говорит о доступности и проверенном качестве продукта от бренда Crucial. SSD имеет время наработки на отказ в 1 500 000 часов, обеспечивая дополнительную уверенность в надежности вашего хранилища. Этот SSD накопитель станет идеальным решением для тех, кто ищет высокую производительность и надежность в компактном формате M.2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P310SSD2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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