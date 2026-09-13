Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Iota L24 BK ARGB Black (Iota-L24-BK2ANWNN00X-GL)
Система охлаждения Ocypus Iota L24 в черном исполнении состоит из медного водоблока и алюминиевого радиатора, между которыми проложены гибкие трубки для циркуляции жидкого хладагента. СЖО отличается универсальностью и допускает установку на центральные процессоры с разными типами сокетов. Система отводит выделенное процессором тепло к радиатору, с поверхности которого оно рассеивается посредством 2 вентиляторов. Вентиляторы системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L24 управляются автоматикой и поддерживают вращение с частотой от 500 до 2000 об/мин в зависимости от нагрузки на ЦПУ. К модулю прилагается термопаста, которая накладывается на крышку процессора перед монтажом водоблока и обеспечивает оптимальный перенос тепла. В водоблок компоненты интегрированы светодиоды ARGB-подсветки.
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