Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый
Kingston XS2000 500GB — это уникальное сочетание высокой производительности и современного дизайна. Компактный и стильный SSD-накопитель в серебристом корпусе с прорезиненной накладкой станет идеальным решением для мобильного использования и высокоскоростной передачи данных. Удобное подключение Интерфейс USB Type-C с поддержкой стандарта USB 3.2 Gen 2x2 обеспечивает молниеносную передачу файлов. Скорость чтения и записи достигает до 2000 МБ/с, что позволяет работать с большими объемами данных — будь то 4K?видео, фотоконтент или резервные копии. Компактный форм-фактор Размеры корпуса составляют всего 70 ? 33 ? 14 мм, благодаря чему диск легко помещается в кармане или чехле для ноутбука. Вес — всего около 29 грамм. Функциональность и надежность Накопитель устойчив к пыли и влаге — класс защиты IP55, что делает его отличным выбором для работы в полевых условиях. В комплект входит силиконовый защитный чехол, повышающий ударопрочность. Простота использования Совместим с большинством современных устройств: Windows, macOS, Android, iPadOS, игровые консоли и другое. Поддерживает подключение без дополнительного ПО. Питание и передача данных идут по одному кабелю USB-C. Защита и гарантия Модель отличается высокой надежностью и поставляется с гарантией 5 лет от производителя. Ресурс устройства обеспечивает длительный срок службы при интенсивном использовании.
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