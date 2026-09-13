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Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый

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Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый - фото 1
Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый - фото 2
Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый - фото 3
Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
500 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый - фото 1
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый - фото 2
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый - фото 3
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718965
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Характеристики

Бренд
Kingston
Объем
500 Гб
Цвет
серебристый
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
90

Описание товара Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый

Kingston XS2000 500GB — это уникальное сочетание высокой производительности и современного дизайна. Компактный и стильный SSD-накопитель в серебристом корпусе с прорезиненной накладкой станет идеальным решением для мобильного использования и высокоскоростной передачи данных. Удобное подключение Интерфейс USB Type-C с поддержкой стандарта USB 3.2 Gen 2x2 обеспечивает молниеносную передачу файлов. Скорость чтения и записи достигает до 2000 МБ/с, что позволяет работать с большими объемами данных — будь то 4K?видео, фотоконтент или резервные копии. Компактный форм-фактор Размеры корпуса составляют всего 70 ? 33 ? 14 мм, благодаря чему диск легко помещается в кармане или чехле для ноутбука. Вес — всего около 29 грамм. Функциональность и надежность Накопитель устойчив к пыли и влаге — класс защиты IP55, что делает его отличным выбором для работы в полевых условиях. В комплект входит силиконовый защитный чехол, повышающий ударопрочность. Простота использования Совместим с большинством современных устройств: Windows, macOS, Android, iPadOS, игровые консоли и другое. Поддерживает подключение без дополнительного ПО. Питание и передача данных идут по одному кабелю USB-C. Защита и гарантия Модель отличается высокой надежностью и поставляется с гарантией 5 лет от производителя. Ресурс устройства обеспечивает длительный срок службы при интенсивном использовании.



Теги товара: 500 гб, ssd 500 гб

Отзывы о товаре Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Объем
500 Гб
Цвет
серебристый
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston XS2000 500GB — это уникальное сочетание высокой производительности и современного дизайна. Компактный и стильный SSD-накопитель в серебристом корпусе с прорезиненной накладкой станет идеальным решением для мобильного использования и высокоскоростной передачи данных. Удобное подключение Интерфейс USB Type-C с поддержкой стандарта USB 3.2 Gen 2x2 обеспечивает молниеносную передачу файлов. Скорость чтения и записи достигает до 2000 МБ/с, что позволяет работать с большими объемами данных — будь то 4K?видео, фотоконтент или резервные копии. Компактный форм-фактор Размеры корпуса составляют всего 70 ? 33 ? 14 мм, благодаря чему диск легко помещается в кармане или чехле для ноутбука. Вес — всего около 29 грамм. Функциональность и надежность Накопитель устойчив к пыли и влаге — класс защиты IP55, что делает его отличным выбором для работы в полевых условиях. В комплект входит силиконовый защитный чехол, повышающий ударопрочность. Простота использования Совместим с большинством современных устройств: Windows, macOS, Android, iPadOS, игровые консоли и другое. Поддерживает подключение без дополнительного ПО. Питание и передача данных идут по одному кабелю USB-C. Защита и гарантия Модель отличается высокой надежностью и поставляется с гарантией 5 лет от производителя. Ресурс устройства обеспечивает длительный срок службы при интенсивном использовании.


Теги товара: 500 гб, ssd 500 гб
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Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 500GB SXS2000/500GA XS2000 серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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