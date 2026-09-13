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Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка

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Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Very Best Of Jazz Instrumentals
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718921
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Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403743008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Very Best Of Jazz Instrumentals
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Dave Brubeck Quartet–Take Five, Art Blakey & The Jazz Messengers–Moanin', Quincy Jones And His Orchestra–Soul Bossa Nova, Miles Davis–Milestones, The Ramsey Lewis Trio–My Bucket’s Got A Hole In It, Herbie Hancock–Watermelon Man, Duke Ellington–Caravan, Ray Charles–One Mint Julep, Jimmy Smith–Walk On The Wild Side, Stan Getz And Charlie Byrd–Desafinado, Miles Davis–So What, Quincy Jones–Tuxedo Junction, King Curtis–Harlem Nocturne, Herbie Mann–Blues Walk, The Dave Brubeck Quartet–Unsquare Dan
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Dave Brubeck Quartet–Take Five, Art Blakey & The Jazz Messengers–Moanin', Quincy Jones And His Orchestra–Soul Bossa Nova, Miles Davis–Milestones, The Ramsey Lewis Trio–My Bucket’s Got A Hole In It, Herbie Hancock–Watermelon Man, Duke Ellington–Caravan, Ray Charles–One Mint Julep, Jimmy Smith–Walk On The Wild Side, Stan Getz And Charlie Byrd–Desafinado, Miles Davis–So What, Quincy Jones–Tuxedo Junction, King Curtis–Harlem Nocturne, Herbie Mann–Blues Walk, The Dave Brubeck Quartet–Unsquare Dance, Benny Goodman And His Orchestra–Sing, Sing, Sing, Dexter Gordon–Love For Sale, Duke Ellington–Take The 'A' Train, Cannonball Adderley And Ray Brown–Work Song, Jimmy McGriff–I’ve Got A Woman (Part 1)

Отзывы о товаре Various Artists - Very Best Of Jazz Instrumentals (5060403743008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403743008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Very Best Of Jazz Instrumentals
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Dave Brubeck Quartet–Take Five, Art Blakey & The Jazz Messengers–Moanin', Quincy Jones And His Orchestra–Soul Bossa Nova, Miles Davis–Milestones, The Ramsey Lewis Trio–My Bucket’s Got A Hole In It, Herbie Hancock–Watermelon Man, Duke Ellington–Caravan, Ray Charles–One Mint Julep, Jimmy Smith–Walk On The Wild Side, Stan Getz And Charlie Byrd–Desafinado, Miles Davis–So What, Quincy Jones–Tuxedo Junction, King Curtis–Harlem Nocturne, Herbie Mann–Blues Walk, The Dave Brubeck Quartet–Unsquare Dan
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Dave Brubeck Quartet–Take Five, Art Blakey & The Jazz Messengers–Moanin', Quincy Jones And His Orchestra–Soul Bossa Nova, Miles Davis–Milestones, The Ramsey Lewis Trio–My Bucket’s Got A Hole In It, Herbie Hancock–Watermelon Man, Duke Ellington–Caravan, Ray Charles–One Mint Julep, Jimmy Smith–Walk On The Wild Side, Stan Getz And Charlie Byrd–Desafinado, Miles Davis–So What, Quincy Jones–Tuxedo Junction, King Curtis–Harlem Nocturne, Herbie Mann–Blues Walk, The Dave Brubeck Quartet–Unsquare Dance, Benny Goodman And His Orchestra–Sing, Sing, Sing, Dexter Gordon–Love For Sale, Duke Ellington–Take The 'A' Train, Cannonball Adderley And Ray Brown–Work Song, Jimmy McGriff–I’ve Got A Woman (Part 1)
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