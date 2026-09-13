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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718870
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Описание товара Система водяного охлаждения XPG Levante X 240 (LEVANTEX240-BKCWW) черный
Кулер с водяным охлаждением XPG LEVANTEX 240
Система охлаждения ADATA XPG LEVANTE X 240 представлена в герметичном собранном виде с залитой жидкостью. Водоблок и 2 вентилятора дополнены ARGB-подсветкой с поддержкой программирования для использования разных режимов свечения. При установке радиатор занимает 2 секции шириной по 12 см.
ADATA XPG LEVANTE X 240 подходит для охлаждения процессоров Intel и AMD с разными сокетами. Система автоматической регулировки ускоряет вращение лопастей до 2000 об/мин при сильном нагреве компонентов ПК и снижает до 600 об/мин при нормальной температуре. При этом уровень шума не мешает ночной работе за компьютером.
Характерситика:
Артикул: LEVANTEX240-BKCWW
Сокет: Intel: LGA 1700, 1200, 115x и AMD: AM5, AM4
Вентилятор: 2*120 ARGB
Скорость вращения: 600-2000 RPM ± 10%
Воздушный поток: 61.5 CFM
Уровень шума: 18.17 дБа
Коннектор: 4pin PWM
Размеры: 272 x 121 x 27мм
Цвет: Чёрный
Кулер с водяным охлаждением XPG LEVANTEX 240
Система охлаждения ADATA XPG LEVANTE X 240 представлена в герметичном собранном виде с залитой жидкостью. Водоблок и 2 вентилятора дополнены ARGB-подсветкой с поддержкой программирования для использования разных режимов свечения. При установке радиатор занимает 2 секции шириной по 12 см.
ADATA XPG LEVANTE X 240 подходит для охлаждения процессоров Intel и AMD с разными сокетами. Система автоматической регулировки ускоряет вращение лопастей до 2000 об/мин при сильном нагреве компонентов ПК и снижает до 600 об/мин при нормальной температуре. При этом уровень шума не мешает ночной работе за компьютером.
Характерситика:
Артикул: LEVANTEX240-BKCWW
Сокет: Intel: LGA 1700, 1200, 115x и AMD: AM5, AM4
Вентилятор: 2*120 ARGB
Скорость вращения: 600-2000 RPM ± 10%
Воздушный поток: 61.5 CFM
Уровень шума: 18.17 дБа
Коннектор: 4pin PWM
Размеры: 272 x 121 x 27мм
Цвет: Чёрный
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