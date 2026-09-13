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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718852
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Описание товара Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1
Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 — это жидкостная система охлаждения для процессора. Она состоит из радиатора, двух вентиляторов и помпы с водоблоком.
**Радиатор** выполнен из алюминия и имеет размеры 282 x 120 x 27 мм. Он предназначен для рассеивания тепла от процессора и передачи его охлаждающей жидкости.
**Вентиляторы** имеют диаметр 120 мм и скорость вращения от 500 до 1800 об/мин. Они обеспечивают циркуляцию воздуха внутри корпуса компьютера и охлаждение радиатора. Вентиляторы оснащены RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с другими устройствами с поддержкой ARGB.
**Помпа с водоблоком** обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаждения. Водоблок изготовлен из меди и имеет размеры 92 x 76 x 47 мм.
Система охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB подходит для процессоров с TDP до 250 Вт. Она совместима с большинством современных сокетов Intel и AMD.
Эта модель имеет следующие **характеристики**:
* Размеры: 282 x 120 x 27 мм (радиатор), 120 х 120 х 25 мм (вентилятор).
* Скорость вращения вентилятора: 500–1800 об/мин.
* Воздушный поток: 69,34 CFM.
* Уровень шума: до 30 дБ.
* Тип подшипника: гидродинамический.
* Подсветка: ARGB.
* Совместимость: Intel LGA115x/1366/20xx, AMD AM4.
Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость системы охлаждения с вашим процессором и корпусом компьютера.
Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 — это жидкостная система охлаждения для процессора. Она состоит из радиатора, двух вентиляторов и помпы с водоблоком.
**Радиатор** выполнен из алюминия и имеет размеры 282 x 120 x 27 мм. Он предназначен для рассеивания тепла от процессора и передачи его охлаждающей жидкости.
**Вентиляторы** имеют диаметр 120 мм и скорость вращения от 500 до 1800 об/мин. Они обеспечивают циркуляцию воздуха внутри корпуса компьютера и охлаждение радиатора. Вентиляторы оснащены RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с другими устройствами с поддержкой ARGB.
**Помпа с водоблоком** обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаждения. Водоблок изготовлен из меди и имеет размеры 92 x 76 x 47 мм.
Система охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB подходит для процессоров с TDP до 250 Вт. Она совместима с большинством современных сокетов Intel и AMD.
Эта модель имеет следующие **характеристики**:
* Размеры: 282 x 120 x 27 мм (радиатор), 120 х 120 х 25 мм (вентилятор).
* Скорость вращения вентилятора: 500–1800 об/мин.
* Воздушный поток: 69,34 CFM.
* Уровень шума: до 30 дБ.
* Тип подшипника: гидродинамический.
* Подсветка: ARGB.
* Совместимость: Intel LGA115x/1366/20xx, AMD AM4.
Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость системы охлаждения с вашим процессором и корпусом компьютера.
Система водяного охлаждения Deepcool MYSTIQUE 240 ARGB R-LX550-BKADSNC-G-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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