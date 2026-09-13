Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения Deepcool LT240 ARGB R-LT240-BKAMNC-G-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения Deepcool LT240 ARGB R-LT240-BKAMNC-G-1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718850
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Система водяного охлаждения
Размеры в упаковке, см
50х44х36
Вес, кг.
12.98

Описание товара Система водяного охлаждения Deepcool LT240 ARGB R-LT240-BKAMNC-G-1

Система водяного охлаждения Deepcool LT240 ARGB R-LT240-BKAMNC-G-1

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Deepcool LT240 ARGB R-LT240-BKAMNC-G-1




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Система водяного охлаждения
Описание
Система водяного охлаждения Deepcool LT240 ARGB R-LT240-BKAMNC-G-1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Deepcool LT240 ARGB R-LT240-BKAMNC-G-1 - стоимость товара 9860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...