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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A)

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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 1
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 2
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 3
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 4
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 5
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718846
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
45
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х36х33
Вес, кг.
15.23

Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A)

Обеспечьте своему процессору высокоэффективное охлаждение с системой Arctic Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB! Это современное решение для тех, кто ценит надёжность, эффективность и стильный дизайн. С жидкостной системой охлаждения Arctic Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB ваш компьютер будет работать стабильно и тихо даже в самых требовательных задачах. Обеспечьте своему ПК надёжную защиту от перегрева и наслаждайтесь высокой производительностью!



Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB White (ACFRE00187A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
45
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечьте своему процессору высокоэффективное охлаждение с системой Arctic Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB! Это современное решение для тех, кто ценит надёжность, эффективность и стильный дизайн. С жидкостной системой охлаждения Arctic Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB ваш компьютер будет работать стабильно и тихо даже в самых требовательных задачах. Обеспечьте своему ПК надёжную защиту от перегрева и наслаждайтесь высокой производительностью!


Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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