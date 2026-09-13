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Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0)

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Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 1
Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 2
Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 3
Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 4
Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718843
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х48х26
Вес, кг.
11.05

Описание товара Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0)

Эта система охлаждения имеет стильный дизайн и оснащена RGB-подсветкой, которая позволяет настроить цвет и эффекты в соответствии с вашими предпочтениями. Благодаря использованию качественных материалов и компонентов, она обеспечивает надёжную работу и долгий срок службы. Если вы ищете эффективную систему охлаждения для своего компьютера, то ASUS TUF Gaming LC II 360 — отличный выбор. Она обеспечит стабильное охлаждение процессора и поможет избежать перегрева даже во время интенсивных игровых сессий или работы с требовательными приложениями.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Эта система охлаждения имеет стильный дизайн и оснащена RGB-подсветкой, которая позволяет настроить цвет и эффекты в соответствии с вашими предпочтениями. Благодаря использованию качественных материалов и компонентов, она обеспечивает надёжную работу и долгий срок службы. Если вы ищете эффективную систему охлаждения для своего компьютера, то ASUS TUF Gaming LC II 360 — отличный выбор. Она обеспечит стабильное охлаждение процессора и поможет избежать перегрева даже во время интенсивных игровых сессий или работы с требовательными приложениями.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Asus TUF GAMING LC II 360 ARGB (90RC00M1-M0UAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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