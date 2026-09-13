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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718828
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Описание товара Система водяного охлаждения Asus PRIME LC 360 ARGB (90RC0101-B0EAY0)
ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB - это ультрасовременная система жидкостного охлаждения, предназначенная специально для процессоров. Это идеальное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и эффективности своего компьютера.
Система охлаждения ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB включает в себя три вентилятора размером 120x120 мм, обеспечивая отличную циркуляцию воздуха и эффективное охлаждение процессора. Вентиляторы оснащены гидродинамическим подшипником, что обеспечивает бесшумную работу и долгий срок службы.
Система поддерживает регулятор оборотов PWM, что позволяет точно настраивать скорость вентиляторов в зависимости от нагрузки на процессор. Это помогает поддерживать оптимальную температуру и предотвращать перегрев компонентов.
Радиатор системы выполнен из высококачественного алюминия, обеспечивая отличную теплоотдачу. Монтажный размер радиатора составляет 360 мм, что позволяет установить его на большинство современных корпусов.
ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB также обладает возможностью подключения подсветки с помощью 3-pin разъема, что позволит вам настроить внешний вид вашего компьютера и создать уникальную атмосферу.
Эта система охлаждения идеально подходит для геймеров, оверклокеров и тех, кто работает с тяжелыми мультимедийными приложениями. ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB обеспечивает надежное и эффективное охлаждение процессора даже в самых экстремальных условиях.
Не упустите возможность улучшить производительность вашего компьютера с помощью ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB - надежного и мощного решения для охлаждения вашего процессора.
ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB - это ультрасовременная система жидкостного охлаждения, предназначенная специально для процессоров. Это идеальное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и эффективности своего компьютера.
Система охлаждения ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB включает в себя три вентилятора размером 120x120 мм, обеспечивая отличную циркуляцию воздуха и эффективное охлаждение процессора. Вентиляторы оснащены гидродинамическим подшипником, что обеспечивает бесшумную работу и долгий срок службы.
Система поддерживает регулятор оборотов PWM, что позволяет точно настраивать скорость вентиляторов в зависимости от нагрузки на процессор. Это помогает поддерживать оптимальную температуру и предотвращать перегрев компонентов.
Радиатор системы выполнен из высококачественного алюминия, обеспечивая отличную теплоотдачу. Монтажный размер радиатора составляет 360 мм, что позволяет установить его на большинство современных корпусов.
ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB также обладает возможностью подключения подсветки с помощью 3-pin разъема, что позволит вам настроить внешний вид вашего компьютера и создать уникальную атмосферу.
Эта система охлаждения идеально подходит для геймеров, оверклокеров и тех, кто работает с тяжелыми мультимедийными приложениями. ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB обеспечивает надежное и эффективное охлаждение процессора даже в самых экстремальных условиях.
Не упустите возможность улучшить производительность вашего компьютера с помощью ASUS ROG PRIME LC 360 ARGB - надежного и мощного решения для охлаждения вашего процессора.
Система водяного охлаждения Asus PRIME LC 360 ARGB (90RC0101-B0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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