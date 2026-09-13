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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A)

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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 1
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 2
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 3
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 4
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 5
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718825
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х30
Вес, кг.
8.6

Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A)

Обеспечьте надёжное охлаждение вашего процессора с помощью жидкостной системы охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III Pro 240. Этот универсальный кулер подходит для широкого спектра современных процессоров и гарантирует эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Система Arctic Liquid Freezer III Pro 240 разработана для обеспечения максимального отвода тепла от процессора, что позволяет поддерживать его стабильную работу даже в самых требовательных задачах. Благодаря высококачественным компонентам и продуманной конструкции, эта система охлаждения станет надёжным защитником вашего ПК от перегрева.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечьте надёжное охлаждение вашего процессора с помощью жидкостной системы охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III Pro 240. Этот универсальный кулер подходит для широкого спектра современных процессоров и гарантирует эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Система Arctic Liquid Freezer III Pro 240 разработана для обеспечения максимального отвода тепла от процессора, что позволяет поддерживать его стабильную работу даже в самых требовательных задачах. Благодаря высококачественным компонентам и продуманной конструкции, эта система охлаждения станет надёжным защитником вашего ПК от перегрева.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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