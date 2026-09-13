Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Arctic Liquid Freezer III-240 A-RGB White (ACFRE00150A)
**Жидкостная система охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III-240 A-RGB White** Жидкостная система охлаждения Liquid Freezer III-240 A-RGB от компании Arctic Cooling — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Она совместима с различными сокетами и обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. **Основные характеристики:** * **Совместимость:** Multi Compatible. * **Тип:** жидкостная система охлаждения. * **Модель:** Liquid Freezer III-240 A-RGB. * **Код товара:** ACFRE00150A. * **Цвет:** белый. Система охлаждения оснащена вентиляторами с RGB-подсветкой, которые не только эффективно охлаждают процессор, но и придают компьютеру стильный вид. Благодаря своей конструкции и качественным компонентам, Liquid Freezer III-240 A-RGB обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Если вы ищете надёжную и эффективную систему охлаждения для вашего процессора, то Arctic Cooling Liquid Freezer III-240 A-RGB — отличный выбор.
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