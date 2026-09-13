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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718818
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Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A)
? Liquid Freezer III Pro 360 ARGB - это современная система жидкостного охлаждения для процессора, предназначенная для эффективного отвода тепла от мощных процессоров Intel и AMD. Благодаря радиатору увеличенной толщины 38 мм и трем высокоэффективным вентиляторам диаметром 120 мм с адресуемой ARGB-подсветкой, данная СЖО обеспечивает отличную производительность и стильный внешний вид компьютера.
? Вентиляторы P12 Pro, установленные на радиаторе, работают в широком диапазоне скоростей от 600 до 3000 об/мин и создают воздушный поток до 77 CFM. Они оснащены гидродинамическими подшипниками, что обеспечивает долговечность и тихую работу даже при высокой нагрузке. Кабели вентиляторов интегрированы в оплетку, что упрощает сборку и снижает уровень кабельного беспорядка.
? В системе реализована поддержка современных процессорных сокетов, таких как Intel LGA1700/1851 и AMD AM4/AM5. Охлаждающая пластина изготовлена из меди с микроповерхностью для эффективного теплообмена, а длина трубок составляет 45 см, что позволяет устанавливать радиатор в большинство корпусов формата mid- и full-tower. В комплекте имеется высокоэффективная термопаста MX-6.
? Система оснащена современными возможностями управления:поддерживается синхронизация вентиляторов и помпы по PWM, а подсветка подключается через стандартный 3-pin ARGB 5V разъем, что обеспечивает совместимость с большинством материнских плат и контроллеров. Благодаря стильному черному дизайну и мощной подсветке ARGB Liquid Freezer III Pro 360 ARGB станет отличным выбором для геймерских и рабочих ПК.
? Liquid Freezer III Pro 360 ARGB - это современная система жидкостного охлаждения для процессора, предназначенная для эффективного отвода тепла от мощных процессоров Intel и AMD. Благодаря радиатору увеличенной толщины 38 мм и трем высокоэффективным вентиляторам диаметром 120 мм с адресуемой ARGB-подсветкой, данная СЖО обеспечивает отличную производительность и стильный внешний вид компьютера.
? Вентиляторы P12 Pro, установленные на радиаторе, работают в широком диапазоне скоростей от 600 до 3000 об/мин и создают воздушный поток до 77 CFM. Они оснащены гидродинамическими подшипниками, что обеспечивает долговечность и тихую работу даже при высокой нагрузке. Кабели вентиляторов интегрированы в оплетку, что упрощает сборку и снижает уровень кабельного беспорядка.
? В системе реализована поддержка современных процессорных сокетов, таких как Intel LGA1700/1851 и AMD AM4/AM5. Охлаждающая пластина изготовлена из меди с микроповерхностью для эффективного теплообмена, а длина трубок составляет 45 см, что позволяет устанавливать радиатор в большинство корпусов формата mid- и full-tower. В комплекте имеется высокоэффективная термопаста MX-6.
? Система оснащена современными возможностями управления:поддерживается синхронизация вентиляторов и помпы по PWM, а подсветка подключается через стандартный 3-pin ARGB 5V разъем, что обеспечивает совместимость с большинством материнских плат и контроллеров. Благодаря стильному черному дизайну и мощной подсветке ARGB Liquid Freezer III Pro 360 ARGB станет отличным выбором для геймерских и рабочих ПК.
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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