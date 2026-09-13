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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A)

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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 1
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 2
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 3
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 4
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 5
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 6
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 6
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718818
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х31
Вес, кг.
10.7

Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A)

? Liquid Freezer III Pro 360 ARGB - это современная система жидкостного охлаждения для процессора, предназначенная для эффективного отвода тепла от мощных процессоров Intel и AMD. Благодаря радиатору увеличенной толщины 38 мм и трем высокоэффективным вентиляторам диаметром 120 мм с адресуемой ARGB-подсветкой, данная СЖО обеспечивает отличную производительность и стильный внешний вид компьютера. ? Вентиляторы P12 Pro, установленные на радиаторе, работают в широком диапазоне скоростей от 600 до 3000 об/мин и создают воздушный поток до 77 CFM. Они оснащены гидродинамическими подшипниками, что обеспечивает долговечность и тихую работу даже при высокой нагрузке. Кабели вентиляторов интегрированы в оплетку, что упрощает сборку и снижает уровень кабельного беспорядка. ? В системе реализована поддержка современных процессорных сокетов, таких как Intel LGA1700/1851 и AMD AM4/AM5. Охлаждающая пластина изготовлена из меди с микроповерхностью для эффективного теплообмена, а длина трубок составляет 45 см, что позволяет устанавливать радиатор в большинство корпусов формата mid- и full-tower. В комплекте имеется высокоэффективная термопаста MX-6. ? Система оснащена современными возможностями управления:поддерживается синхронизация вентиляторов и помпы по PWM, а подсветка подключается через стандартный 3-pin ARGB 5V разъем, что обеспечивает совместимость с большинством материнских плат и контроллеров. Благодаря стильному черному дизайну и мощной подсветке ARGB Liquid Freezer III Pro 360 ARGB станет отличным выбором для геймерских и рабочих ПК.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 360 ARGB White (ACFRE00188A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
? Liquid Freezer III Pro 360 ARGB - это современная система жидкостного охлаждения для процессора, предназначенная для эффективного отвода тепла от мощных процессоров Intel и AMD. Благодаря радиатору увеличенной толщины 38 мм и трем высокоэффективным вентиляторам диаметром 120 мм с адресуемой ARGB-подсветкой, данная СЖО обеспечивает отличную производительность и стильный внешний вид компьютера. ? Вентиляторы P12 Pro, установленные на радиаторе, работают в широком диапазоне скоростей от 600 до 3000 об/мин и создают воздушный поток до 77 CFM. Они оснащены гидродинамическими подшипниками, что обеспечивает долговечность и тихую работу даже при высокой нагрузке. Кабели вентиляторов интегрированы в оплетку, что упрощает сборку и снижает уровень кабельного беспорядка. ? В системе реализована поддержка современных процессорных сокетов, таких как Intel LGA1700/1851 и AMD AM4/AM5. Охлаждающая пластина изготовлена из меди с микроповерхностью для эффективного теплообмена, а длина трубок составляет 45 см, что позволяет устанавливать радиатор в большинство корпусов формата mid- и full-tower. В комплекте имеется высокоэффективная термопаста MX-6. ? Система оснащена современными возможностями управления:поддерживается синхронизация вентиляторов и помпы по PWM, а подсветка подключается через стандартный 3-pin ARGB 5V разъем, что обеспечивает совместимость с большинством материнских плат и контроллеров. Благодаря стильному черному дизайну и мощной подсветке ARGB Liquid Freezer III Pro 360 ARGB станет отличным выбором для геймерских и рабочих ПК.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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