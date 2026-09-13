Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P)
Zotac представляет новую мощную видеокарту, оснащенную передовыми технологиями и впечатляющими характеристиками, предназначенными для удовлетворения потребностей как геймеров, так и профессионалов в области графики. Особенности и преимущества видеокарты: - **Графический процессор**: Сердцем устройства является GeForce RTX 5070 Ti от признанного производителя графических чипов NVIDIA. Этот процессор обеспечивает высокую производительность и выдает отличное качество изображения даже в самых требовательных приложениях и играх. - **Интерфейс**: Видеокарта поддерживает новейший интерфейс PCI-E 5.0, который обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместимость с последними моделями материнских плат. - **Поддержка мониторов**: Устройство способно подключить до четырех мониторов одновременно, что делает его идеальным выбором для многозадачности и увеличивает рабочую поверхность. - **Максимальное разрешение**: Видеокарта поддерживает впечатляющее максимальное разрешение 7680x4320, предоставляя кристальную четкость и детализацию изображения, что идеально подходит для работы с 8K-контентом. - **Видеопамять**: С объемом 16 Гб высокоскоростной видеопамяти типа GDDR7 и частотой 28000 МГц, она обеспечивает молниеносную обработку графики и улучшает общее качество игры и работы. - **Производительность**: Частота графического процессора составляет 2482 МГц, что гарантирует высокую производительность при больших нагрузках, будь то игровая сессия или серьезный рендеринг. - **Разъёмы**: Для подключения мониторов предусмотрены современные разъемы HDMI и DisplayPort, поддерживающие передачу видео и аудио высокого качества. - **Конструкция**: Несмотря на мощнейшие характеристики, вес видеокарты составляет лишь 1,4 кг, что позволяет легко устанавливать её в большинстве существующих корпусов. Видеокарта Zotac с GeForce RTX 5070 Ti — это отличное решение для тех, кто ищет баланс между мощностью, современными технологиями и надежностью. Она предназначена для того, чтобы вывести ваши компьютерные игры и профессиональную деятельность на новый уровень.
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