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Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P)

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Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 9
Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2482
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 9
  • Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718813
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2482
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х23
Вес, кг.
9.82

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P)

Zotac представляет новую мощную видеокарту, оснащенную передовыми технологиями и впечатляющими характеристиками, предназначенными для удовлетворения потребностей как геймеров, так и профессионалов в области графики. Особенности и преимущества видеокарты: - **Графический процессор**: Сердцем устройства является GeForce RTX 5070 Ti от признанного производителя графических чипов NVIDIA. Этот процессор обеспечивает высокую производительность и выдает отличное качество изображения даже в самых требовательных приложениях и играх. - **Интерфейс**: Видеокарта поддерживает новейший интерфейс PCI-E 5.0, который обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместимость с последними моделями материнских плат. - **Поддержка мониторов**: Устройство способно подключить до четырех мониторов одновременно, что делает его идеальным выбором для многозадачности и увеличивает рабочую поверхность. - **Максимальное разрешение**: Видеокарта поддерживает впечатляющее максимальное разрешение 7680x4320, предоставляя кристальную четкость и детализацию изображения, что идеально подходит для работы с 8K-контентом. - **Видеопамять**: С объемом 16 Гб высокоскоростной видеопамяти типа GDDR7 и частотой 28000 МГц, она обеспечивает молниеносную обработку графики и улучшает общее качество игры и работы. - **Производительность**: Частота графического процессора составляет 2482 МГц, что гарантирует высокую производительность при больших нагрузках, будь то игровая сессия или серьезный рендеринг. - **Разъёмы**: Для подключения мониторов предусмотрены современные разъемы HDMI и DisplayPort, поддерживающие передачу видео и аудио высокого качества. - **Конструкция**: Несмотря на мощнейшие характеристики, вес видеокарты составляет лишь 1,4 кг, что позволяет легко устанавливать её в большинстве существующих корпусов. Видеокарта Zotac с GeForce RTX 5070 Ti — это отличное решение для тех, кто ищет баланс между мощностью, современными технологиями и надежностью. Она предназначена для того, чтобы вывести ваши компьютерные игры и профессиональную деятельность на новый уровень.

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2482
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание
Zotac представляет новую мощную видеокарту, оснащенную передовыми технологиями и впечатляющими характеристиками, предназначенными для удовлетворения потребностей как геймеров, так и профессионалов в области графики. Особенности и преимущества видеокарты: - **Графический процессор**: Сердцем устройства является GeForce RTX 5070 Ti от признанного производителя графических чипов NVIDIA. Этот процессор обеспечивает высокую производительность и выдает отличное качество изображения даже в самых требовательных приложениях и играх. - **Интерфейс**: Видеокарта поддерживает новейший интерфейс PCI-E 5.0, который обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместимость с последними моделями материнских плат. - **Поддержка мониторов**: Устройство способно подключить до четырех мониторов одновременно, что делает его идеальным выбором для многозадачности и увеличивает рабочую поверхность. - **Максимальное разрешение**: Видеокарта поддерживает впечатляющее максимальное разрешение 7680x4320, предоставляя кристальную четкость и детализацию изображения, что идеально подходит для работы с 8K-контентом. - **Видеопамять**: С объемом 16 Гб высокоскоростной видеопамяти типа GDDR7 и частотой 28000 МГц, она обеспечивает молниеносную обработку графики и улучшает общее качество игры и работы. - **Производительность**: Частота графического процессора составляет 2482 МГц, что гарантирует высокую производительность при больших нагрузках, будь то игровая сессия или серьезный рендеринг. - **Разъёмы**: Для подключения мониторов предусмотрены современные разъемы HDMI и DisplayPort, поддерживающие передачу видео и аудио высокого качества. - **Конструкция**: Несмотря на мощнейшие характеристики, вес видеокарты составляет лишь 1,4 кг, что позволяет легко устанавливать её в большинстве существующих корпусов. Видеокарта Zotac с GeForce RTX 5070 Ti — это отличное решение для тех, кто ищет баланс между мощностью, современными технологиями и надежностью. Она предназначена для того, чтобы вывести ваши компьютерные игры и профессиональную деятельность на новый уровень.
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Видеокарта Zotac RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB GDDR7 (ZT-B50710J3-10P) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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