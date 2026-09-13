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Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718796
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Описание товара Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 200x100mm, 1.0mm - 2 Pack TP-3 (ACTPD00059A)
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad — высокопроизводительное решение для отвода тепла и обеспечения оптимальных температурных условий работы процессора.
Изделие подходит для неровных поверхностей с микроцарапинами или трещинами. Заполнение пустот. Это обеспечивает плотное прилегание радиатора, что положительно сказывается на эффективности охлаждения. Удобство установки. Термопрокладка выполнена в виде пластины, что позволяет несколько раз вырезать интерфейс необходимого размера. Безопасность использования. Изделие обладает электроизоляцией, не прилипает к поверхности и безопасно в обращении. Возможность наслаивания. Благодаря мягкости и низкому сопротивлению термопрокладки удобно наслаивать, что позволяет гибко адаптироваться к различным требованиям и создавать перемычки различной толщины без ущерба для эффективности теплопередачи. Набор термопрокладок обеспечивает организацию стабильного охлаждения от графического адаптера, накопителя и других компонентов компьютера.
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad — высокопроизводительное решение для отвода тепла и обеспечения оптимальных температурных условий работы процессора.
Изделие подходит для неровных поверхностей с микроцарапинами или трещинами. Заполнение пустот. Это обеспечивает плотное прилегание радиатора, что положительно сказывается на эффективности охлаждения. Удобство установки. Термопрокладка выполнена в виде пластины, что позволяет несколько раз вырезать интерфейс необходимого размера. Безопасность использования. Изделие обладает электроизоляцией, не прилипает к поверхности и безопасно в обращении. Возможность наслаивания. Благодаря мягкости и низкому сопротивлению термопрокладки удобно наслаивать, что позволяет гибко адаптироваться к различным требованиям и создавать перемычки различной толщины без ущерба для эффективности теплопередачи. Набор термопрокладок обеспечивает организацию стабильного охлаждения от графического адаптера, накопителя и других компонентов компьютера.
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 200x100mm, 1.0mm - 2 Pack TP-3 (ACTPD00059A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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