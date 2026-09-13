Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 100x100mm, 1.0mm TP-3 (ACTPD00053A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718791
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х13
Вес, кг.
2.34
Описание товара Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 100x100mm, 1.0mm TP-3 (ACTPD00053A)
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad TP-3 [ACTPD00053A] с теплопроводностью 6 Вт/мК обеспечивает высокую производительность рассеивания тепла от нагревающихся компонентов компьютера. Она располагается между источником нагрева и кулером. Термопрокладка изготовлена из эластичного силикона толщиной 1 мм, который выдерживает нагрев до 150 °C и позволяет сглаживать неровности на поверхностях. Благодаря диэлектрическим свойствам материала предотвращается короткое замыкание. Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad TP-3 [ACTPD00053A] обладает размерами 100x100 мм.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad TP-3 [ACTPD00053A] с теплопроводностью 6 Вт/мК обеспечивает высокую производительность рассеивания тепла от нагревающихся компонентов компьютера. Она располагается между источником нагрева и кулером. Термопрокладка изготовлена из эластичного силикона толщиной 1 мм, который выдерживает нагрев до 150 °C и позволяет сглаживать неровности на поверхностях. Благодаря диэлектрическим свойствам материала предотвращается короткое замыкание. Термопрокладка Arctic Cooling Thermal Pad TP-3 [ACTPD00053A] обладает размерами 100x100 мм.
Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 100x100mm, 1.0mm TP-3 (ACTPD00053A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопрокладка Arctic Cooling Thermal pad 100x100mm, 1.0mm TP-3 (ACTPD00053A)