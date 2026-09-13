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Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002)

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Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002) - фото 1
Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002) - фото 2
Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002) - фото 1
  • Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002) - фото 2
  • Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718782
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Характеристики

Бренд
PSYXI
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
13700
Дополнительно
упаковка- шприц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х2х1
Вес, г.
11

Описание товара Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002)

Термопаста PSYXI PSG-08 — идеальное решение для эффективного отвода тепла от процессора. Термопаста PSYXI PSG-08 — это надёжный выбор для тех, кто хочет обеспечить стабильную работу своего компьютера и продлить срок службы компонентов.

Отзывы о товаре Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002)




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Характеристики
Бренд
PSYXI
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
13700
Дополнительно
упаковка- шприц
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста PSYXI PSG-08 — идеальное решение для эффективного отвода тепла от процессора. Термопаста PSYXI PSG-08 — это надёжный выбор для тех, кто хочет обеспечить стабильную работу своего компьютера и продлить срок службы компонентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста PSYXI PSG-08 2 г 13.7 Вт/мК (PSG08002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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