Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD MSI M.2 2280 4000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440R110-P83)
Описание SSD-накопителя MSI: Представляем передовое решение для хранения данных — SSD-накопитель от бренда MSI, который предлагает непревзойденную производительность и надежность. Этот накопитель обладает объемом 4096 ГБ, что позволяет хранить огромные массивы данных, будь то бизнес-подразделения или домашние медиаархивы. Одним из ключевых преимуществ является поддержка интерфейса PCIe 5.0 x4, который обеспечивает чрезвычайно высокие скорости передачи данных. Скорости чтения и записи достигают 14 100 МБ/с и 12 600 МБ/с соответственно, что позволяет существенно сократить время загрузки файлов и приложений. Для повышения производительности используется тип флэш-памяти 3D NAND в сочетании с наличием DRAM буфера, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Максимальный ресурс записи (TBW) составляет 3000 Тб, что делает этот накопитель идеальным для пользователей с интенсивными рабочими процессами. Форм-фактор M.2 2280 обеспечит легкость установки и совместимость с разнообразными системами. Кроме того, уровень надежности этого устройства подтверждается впечатляющим сроком наработки на отказ в 1 600 000 часов. Энергопотребление устройства составляет всего 11,5 Вт, что способствует его экономичной эксплуатации, не жертвуя производительностью. Сделанный в Китае, SSD-накопитель от MSI объединяет в себе инновационные технологии и высокую надежность, создавая идеальное решение для самых взыскательных пользователей.
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