Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD MSI M.2 2280 2000GB MSI SPATIUM M580 FROZR (S78-440Q780-P83)
SSD накопитель MSI с объемом 2048 Гб представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, соответствующее самым современным требованиям пользователей. Оснащенный интерфейсом подключения PCIe 5.0 x4, этот SSD обеспечивает невероятно высокую скорость передачи данных. Скорость чтения достигает 14600 МБ/с, а скорость записи составляет до 10000 МБ/с, что позволяет быстро обрабатывать большие объемы информации и значительно ускоряет работу систем. Флэш-память 3D NAND и наличие DRAM буфера способствуют повышенной надежности и долговечности накопителя. Максимальный ресурс записи составляет 1400 Тб (TBW), что обеспечивает долговременную устойчивость к интенсивным нагрузкам, а время наработки на отказ достигает 1 600 000 часов, подтверждая надежность и стабильность работы. Форм-фактор M.2 2280 делает накопитель универсальным для использования в современных ноутбуках и настольных компьютерах. SSD от MSI — это оптимальный выбор для геймеров, профессионалов и энтузиастов, которые ищут лучшее соотношение производительности и надежности.
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