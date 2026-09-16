Dave Stewart & The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Stewart & The Spiritual Cowboys
Альбом (сингл)
Dave Stewart And The Spiritual Cowboys
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 718674
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Stewart & The Spiritual Cowboys
Альбом (сингл)
Dave Stewart And The Spiritual Cowboys
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Soul Years, King Of The Hypocrites, Diamond Avenue, This Little Town, On Fire, Heaven and Earth, Love Shines, Party Town, Mr Reed, Fashion Bomb, Jack Talking, Hey Johnny, The Devil's Just Been Using You, Spiritual Love
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dave Stewart & The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soul Years, King Of The Hypocrites, Diamond Avenue, This Little Town, On Fire, Heaven and Earth, Love Shines, Party Town, Mr Reed, Fashion Bomb, Jack Talking, Hey Johnny, The Devil's Just Been Using You, Spiritual Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Stewart & The Spiritual Cowboys
Альбом (сингл)
Dave Stewart And The Spiritual Cowboys
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Soul Years, King Of The Hypocrites, Diamond Avenue, This Little Town, On Fire, Heaven and Earth, Love Shines, Party Town, Mr Reed, Fashion Bomb, Jack Talking, Hey Johnny, The Devil's Just Been Using You, Spiritual Love
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soul Years, King Of The Hypocrites, Diamond Avenue, This Little Town, On Fire, Heaven and Earth, Love Shines, Party Town, Mr Reed, Fashion Bomb, Jack Talking, Hey Johnny, The Devil's Just Been Using You, Spiritual Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Dave Stewart & The Spiritual Cowboys - Dave Stewart And The Spiritual Cowboys (coloured) (8719262027985) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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