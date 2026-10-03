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Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка

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Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 1
Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 2
Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 3
Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 4
Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 5
Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 6
Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 7
Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal
Альбом (сингл)
Les Egares
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 1
  • Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 2
  • Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 3
  • Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 4
  • Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 5
  • Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 6
  • Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 7
  • Ballake Sissoko, Vincent Peirani &amp; Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка
4 310 руб.
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Характеристики

Бренд
No Format
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
No Format
Barcode
[3700551785124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal
Альбом (сингл)
Les Egares
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ta Ny?, Izao, La Chanson Des ?gar?s, Dou, Nomad's Sky, Time Bum, Banja
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка

Новый квартет Sissoko Segal Parisien Peirani представляет «Les ?gar?s» («Странствия») – альбом, записанный двумя виртуозными дуэтами (Sissoko-Segal и Peirani-Parisien), которые годами совершенствовались в искусстве перекрёстного звукового обогащения и преодоления границ жанров. «Les Egares» – это больше, чем просто пластинка. Это игровое пространство, очаг музыкальной жизни, поэтическое убежище, где обитают два дуэта: Баллаке Сиссоко (кора) и Венсан Сегал (виолончель), с одной стороны, и Венсан Пейрани (аккордеон) и Эмиль Паризьен (саксофон), с другой. Для этих волшебников 2+2 – это уже не 4, а 1. Потому что то, что они создают, – это, безусловно, единство духа, единый и текучий звук, который презирает любые формы эгоистической конкуренции и ставит каждого участника на службу общему музыкальному благу. Ни джаз, ни традиционная музыка, ни камерная музыка, ни авангард, а всего понемногу, всё сразу. Les Egares – это альбом, который делает ухо королём всех инструментов, альбом, где виртуозность выражается в искусстве соучастия, где простая и величественная идея слушать друг друга рождает великолепную песню из четырёх частей. Arecord без сольного голоса, но альбом, который никогда не перестаёт петь. «Вы идёте, не зная, куда идёте, позволяя себе плыть по течению и отдаваясь удовольствию быть потерянным», – резюмирует Венсан Сигал.

Отзывы о товаре Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
No Format
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
No Format
Barcode
[3700551785124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal
Альбом (сингл)
Les Egares
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Ta Ny?, Izao, La Chanson Des ?gar?s, Dou, Nomad's Sky, Time Bum, Banja
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Новый квартет Sissoko Segal Parisien Peirani представляет «Les ?gar?s» («Странствия») – альбом, записанный двумя виртуозными дуэтами (Sissoko-Segal и Peirani-Parisien), которые годами совершенствовались в искусстве перекрёстного звукового обогащения и преодоления границ жанров. «Les Egares» – это больше, чем просто пластинка. Это игровое пространство, очаг музыкальной жизни, поэтическое убежище, где обитают два дуэта: Баллаке Сиссоко (кора) и Венсан Сегал (виолончель), с одной стороны, и Венсан Пейрани (аккордеон) и Эмиль Паризьен (саксофон), с другой. Для этих волшебников 2+2 – это уже не 4, а 1. Потому что то, что они создают, – это, безусловно, единство духа, единый и текучий звук, который презирает любые формы эгоистической конкуренции и ставит каждого участника на службу общему музыкальному благу. Ни джаз, ни традиционная музыка, ни камерная музыка, ни авангард, а всего понемногу, всё сразу. Les Egares – это альбом, который делает ухо королём всех инструментов, альбом, где виртуозность выражается в искусстве соучастия, где простая и величественная идея слушать друг друга рождает великолепную песню из четырёх частей. Arecord без сольного голоса, но альбом, который никогда не перестаёт петь. «Вы идёте, не зная, куда идёте, позволяя себе плыть по течению и отдаваясь удовольствию быть потерянным», – резюмирует Венсан Сигал.
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Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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