Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ballake Sissoko, Vincent Peirani & Vincent Segal - Les Egares (3700551785124) виниловая пластинка
Новый квартет Sissoko Segal Parisien Peirani представляет «Les ?gar?s» («Странствия») – альбом, записанный двумя виртуозными дуэтами (Sissoko-Segal и Peirani-Parisien), которые годами совершенствовались в искусстве перекрёстного звукового обогащения и преодоления границ жанров. «Les Egares» – это больше, чем просто пластинка. Это игровое пространство, очаг музыкальной жизни, поэтическое убежище, где обитают два дуэта: Баллаке Сиссоко (кора) и Венсан Сегал (виолончель), с одной стороны, и Венсан Пейрани (аккордеон) и Эмиль Паризьен (саксофон), с другой. Для этих волшебников 2+2 – это уже не 4, а 1. Потому что то, что они создают, – это, безусловно, единство духа, единый и текучий звук, который презирает любые формы эгоистической конкуренции и ставит каждого участника на службу общему музыкальному благу. Ни джаз, ни традиционная музыка, ни камерная музыка, ни авангард, а всего понемногу, всё сразу. Les Egares – это альбом, который делает ухо королём всех инструментов, альбом, где виртуозность выражается в искусстве соучастия, где простая и величественная идея слушать друг друга рождает великолепную песню из четырёх частей. Arecord без сольного голоса, но альбом, который никогда не перестаёт петь. «Вы идёте, не зная, куда идёте, позволяя себе плыть по течению и отдаваясь удовольствию быть потерянным», – резюмирует Венсан Сигал.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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