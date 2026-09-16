Mark Pritchard & Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mark Pritchard & Thom Yorke - Tall Tales - deluxe (5056818800795) виниловая пластинка
Марк Притчард и Том Йорк готовятся выпустить свой дебютный альбом дуэтом на лейбле Warp Records. После ремиксов Притчарда для Radiohead дуэт создал неземную синергию в треке « Beautiful People », который стал центральным в сольном альбоме Марка 2016 года Under The Sun. Представляя полноценный альбом, Tall Tales демонстрирует мастерство Притчарда в обращении с архаичными механизмами, ранее обнаруженными им в архивах синтезаторов, направляя музыку по неожиданным и экспериментальным путям. Йорк же демонстрирует пронзительное и глубокое вокальное исполнение, вызывая в памяти цифровые эффекты эпохи OK Computer группы Radiohead одновременно погружаясь в мрачное, интроспективное повествование. Центральным элементом проекта является также мастерство визуального соавтора Джонатана Завады которое дополняет его гиперреалистичными средами, стирающими грань между органическим и цифровым, сопоставляя тревожные пейзажи природной красоты с жестокой эстетикой антиутопического мира. Благодаря текстам Йорка, вневременным композициям Притчарда и визуальным эффектам Завады Tall Tales задается вопросом, куда могла бы привести нас наша ненасытная жажда «прогресса».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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