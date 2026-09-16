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Nate Mercereau, Carlos Nino & Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nate Mercereau, Carlos Nino & Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка

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Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 1
Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 2
Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 3
Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 4
Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 5
Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nate Mercereau, Carlos Nino & Josh Johnson
Альбом (сингл)
Openness Trio
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 1
  • Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 2
  • Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 3
  • Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 4
  • Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 5
  • Nate Mercereau, Carlos Nino &amp; Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nate Mercereau, Carlos Nino & Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475821373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nate Mercereau, Carlos Nino & Josh Johnson
Альбом (сингл)
Openness Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hawk Dreams, ... Anything Is Possible, Openness, Chimes In The Garden, Elsewhere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nate Mercereau, Carlos Nino & Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка

«Openness Trio» — дебютный альбом уникального коллектива, состоящего из гитариста и продюсера Нейта Мерсеро, саксофониста Джоша Джонсона и перкуссиониста Карлоса Никсо. Свободомыслящие музыканты, обладающие глубоким опытом, накопленным за время многогранного сотрудничества с такими музыкантами, как Андре 3000, Мешелл Ндегеочелло, Камаси Вашингтон, Шабака, Джефф Паркер, Макайя МакКрейвен и многими другими, представляют собой глубокое музыкальное произведение, рожденное глубоким общением, глубокими эмоциями, исследованием, открытиями и доверием. Альбом состоит из пяти записей с пяти разных сессий, проведенных по всему Лос-Анджелесу и округу Вентура — на открытом воздухе на холмах Охай с видом на горы Топатопа, в уютной гостиной в Элизиан-парке, в соборе из дубов в саду Черчилля в Охай, в саду электроники во дворе дома в Эхо-парке и во время сессии звукозаписи под перечным деревом в Elsewhere в каньоне Топанга.

Отзывы о товаре Nate Mercereau, Carlos Nino & Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475821373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nate Mercereau, Carlos Nino & Josh Johnson
Альбом (сингл)
Openness Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hawk Dreams, ... Anything Is Possible, Openness, Chimes In The Garden, Elsewhere
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Openness Trio» — дебютный альбом уникального коллектива, состоящего из гитариста и продюсера Нейта Мерсеро, саксофониста Джоша Джонсона и перкуссиониста Карлоса Никсо. Свободомыслящие музыканты, обладающие глубоким опытом, накопленным за время многогранного сотрудничества с такими музыкантами, как Андре 3000, Мешелл Ндегеочелло, Камаси Вашингтон, Шабака, Джефф Паркер, Макайя МакКрейвен и многими другими, представляют собой глубокое музыкальное произведение, рожденное глубоким общением, глубокими эмоциями, исследованием, открытиями и доверием. Альбом состоит из пяти записей с пяти разных сессий, проведенных по всему Лос-Анджелесу и округу Вентура — на открытом воздухе на холмах Охай с видом на горы Топатопа, в уютной гостиной в Элизиан-парке, в соборе из дубов в саду Черчилля в Охай, в саду электроники во дворе дома в Эхо-парке и во время сессии звукозаписи под перечным деревом в Elsewhere в каньоне Топанга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nate Mercereau, Carlos Nino & Josh Johnson - Openness Trio (0602475821373) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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