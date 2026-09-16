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Ken McIntyre & Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ken McIntyre & Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка

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Ken McIntyre &amp; Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка - фото 1
Ken McIntyre &amp; Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка - фото 2
Ken McIntyre &amp; Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка - фото 3
Ken McIntyre &amp; Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ken McIntyre & Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Looking Ahead
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ken McIntyre &amp; Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка - фото 1
  • Ken McIntyre &amp; Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка - фото 2
  • Ken McIntyre &amp; Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка - фото 3
  • Ken McIntyre &amp; Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ken McIntyre & Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ken McIntyre & Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Looking Ahead
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Lautir, Curtsy, Geo's Tune, They All Laughed, Head Shakin', Dianna
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ken McIntyre & Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lautir, Curtsy, Geo's Tune, They All Laughed, Head Shakin', Dianna

Отзывы о товаре Ken McIntyre & Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072675896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ken McIntyre & Eric Dolphy
Альбом (сингл)
Looking Ahead
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Lautir, Curtsy, Geo's Tune, They All Laughed, Head Shakin', Dianna
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lautir, Curtsy, Geo's Tune, They All Laughed, Head Shakin', Dianna
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ken McIntyre & Eric Dolphy - Looking Ahead (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072675896) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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