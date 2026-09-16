Top.Mail.Ru
David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 1
David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 2
David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani
Альбом (сингл)
The Unknowable
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 1
  • David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 2
  • David Liebman, Adam Rudolph &amp; Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718655
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani
Альбом (сингл)
The Unknowable
Жанр
Jazz
Трек-лист
Benediction (Opening), The Simple Truth, Late Moon, The Unknowable, Skyway Dream, Transmutations, The Turning, Present Time, Distant Twilight, Iconographic, Cosmogram, Premonition, Benediction (Closing)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Benediction (Opening), The Simple Truth, Late Moon, The Unknowable, Skyway Dream, Transmutations, The Turning, Present Time, Distant Twilight, Iconographic, Cosmogram, Premonition, Benediction (Closing)

Отзывы о товаре David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani
Альбом (сингл)
The Unknowable
Жанр
Jazz
Трек-лист
Benediction (Opening), The Simple Truth, Late Moon, The Unknowable, Skyway Dream, Transmutations, The Turning, Present Time, Distant Twilight, Iconographic, Cosmogram, Premonition, Benediction (Closing)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Benediction (Opening), The Simple Truth, Late Moon, The Unknowable, Skyway Dream, Transmutations, The Turning, Present Time, Distant Twilight, Iconographic, Cosmogram, Premonition, Benediction (Closing)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Liebman, Adam Rudolph & Tatsuya Nakatani - The Unknowable (5060197761424) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...