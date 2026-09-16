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John Lewis & Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Lewis & Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка

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John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 1
John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 2
John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 3
John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 4
John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 5
John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 6
John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 7
John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lewis & Sacha Distel
Альбом (сингл)
Afternoon In Paris
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 1
  • John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 2
  • John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 3
  • John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 4
  • John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 5
  • John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 6
  • John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 7
  • John Lewis &amp; Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Lewis & Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3700409814310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lewis & Sacha Distel
Альбом (сингл)
Afternoon In Paris
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Cover The Waterfront, Dear Old Stockholm, Afternoon In Paris, All The Things You Are, Bags' Groove, Willow Weep For Me
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Lewis & Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Cover The Waterfront, Dear Old Stockholm, Afternoon In Paris, All The Things You Are, Bags' Groove, Willow Weep For Me



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Lewis & Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3700409814310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lewis & Sacha Distel
Альбом (сингл)
Afternoon In Paris
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Cover The Waterfront, Dear Old Stockholm, Afternoon In Paris, All The Things You Are, Bags' Groove, Willow Weep For Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Cover The Waterfront, Dear Old Stockholm, Afternoon In Paris, All The Things You Are, Bags' Groove, Willow Weep For Me


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Lewis & Sacha Distel - Afternoon In Paris (Analogue) (3700409814310) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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