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Vijay Iyer & Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vijay Iyer & Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка

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Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 1
Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 2
Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 3
Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 4
Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 5
Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 6
Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 7
Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 8
Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 9
Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vijay Iyer & Wadada Leo Smith
Альбом (сингл)
Defiant Life
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 1
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 2
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 3
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 4
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 5
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 6
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 7
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 8
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 9
  • Vijay Iyer &amp; Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718650
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Vijay Iyer & Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475604938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vijay Iyer & Wadada Leo Smith
Альбом (сингл)
Defiant Life
Жанр
Jazz
Трек-лист
Preluurvival, Sumud, Elehe Pilgrimage, Floating River Requiem, Kite, Processiefiant Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vijay Iyer & Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Preluurvival, Sumud, Elehe Pilgrimage, Floating River Requiem, Kite, Processiefiant Life

Отзывы о товаре Vijay Iyer & Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475604938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vijay Iyer & Wadada Leo Smith
Альбом (сингл)
Defiant Life
Жанр
Jazz
Трек-лист
Preluurvival, Sumud, Elehe Pilgrimage, Floating River Requiem, Kite, Processiefiant Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Preluurvival, Sumud, Elehe Pilgrimage, Floating River Requiem, Kite, Processiefiant Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vijay Iyer & Wadada Leo Smith - Defiant Life (0602475604938) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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