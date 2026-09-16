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Bryan Ferry & Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bryan Ferry & Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка

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Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 4
Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 5
Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 6
Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 7
Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 8
Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 9
Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry & Amelia Barratt
Альбом (сингл)
Loose Talk
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 4
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 5
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 6
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 7
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 8
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 9
  • Bryan Ferry &amp; Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718646
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bryan Ferry & Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dene Jesmond
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dene Jesmond
Barcode
[0199066398920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry & Amelia Barratt
Альбом (сингл)
Loose Talk
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Things, Stand Near Me, Florist, Cowboy Hat, Demolition, Orchestra, Holiday, Landscape, Pictures On a Wall, White Noise, Loose Talk
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry & Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка

Здесь мало что напоминает предыдущие альбомы Брайана Ферри, от звуков и форм музыки до способа ее использования. Впервые британский певец создал музыку для историй, которые не написаны им. Шотландская художница и писательница Амелия Барратт рассказывает яркие и порой загадочные короткие истории из-под своего пера под музыку Ферри. «Разговор двух артистов», — так описывает новый альбом Амелия. «То, что мы создали вместе, но ни один из нас не смог бы сделать поодиночке», — добавляет Брайан Ферри. «И для меня это кажется открытием совершенно новой главы в моем творчестве».



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Bryan Ferry & Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Dene Jesmond
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dene Jesmond
Barcode
[0199066398920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry & Amelia Barratt
Альбом (сингл)
Loose Talk
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Things, Stand Near Me, Florist, Cowboy Hat, Demolition, Orchestra, Holiday, Landscape, Pictures On a Wall, White Noise, Loose Talk
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Здесь мало что напоминает предыдущие альбомы Брайана Ферри, от звуков и форм музыки до способа ее использования. Впервые британский певец создал музыку для историй, которые не написаны им. Шотландская художница и писательница Амелия Барратт рассказывает яркие и порой загадочные короткие истории из-под своего пера под музыку Ферри. «Разговор двух артистов», — так описывает новый альбом Амелия. «То, что мы создали вместе, но ни один из нас не смог бы сделать поодиночке», — добавляет Брайан Ферри. «И для меня это кажется открытием совершенно новой главы в моем творчестве».


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry & Amelia Barratt - Loose Talk (coloured) (0199066398920) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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